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Правительство утвердило третий этап развития БАМа и Транссиба

Правительство утвердило третий этап развития БАМа и Транссиба - 02.05.2024, ПРАЙМ

Правительство утвердило третий этап развития БАМа и Транссиба

Правительство одобрило запуск третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба до 2035 года, общая... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T11:36+0300

2024-05-02T11:36+0300

2024-05-02T11:48+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Правительство одобрило запуск третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба до 2035 года, общая стоимость работ составит 3,7 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Продолжаем реализовывать инвестиционный проект по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог. По поручению главы государства утвержден третий этап работ до 2035 года. Общая стоимость этих работ превышает 3 триллиона 700 миллиардов рублей", - сказал Мишустин."Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона , куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу. Его стоимость с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей.Байкало-Амурская магистраль (БАМ) имеет ключевое значение для связности регионов России и в целом для экономического суверенитета страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в четверг."В эти дни мы отмечаем юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Хочу искренне, от всей души поздравить всех ветеранов БАМовцев, инженеров, рабочих, добровольцев. На встрече с которыми глава государства (Владимир Путин) подробно говорил о важности такого транзитного маршрута. Он и сегодня имеет ключевое значение для связности наших регионов, освоения Сибири, Дальнего Востока и в целом для экономического суверенитета России", - сказал Мишустин.Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Кремле с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали по случаю 50-летия с начала ее строительства.

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