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СМИ назвали размер выплат штату Мэриленд после обрушения моста в Балтиморе - 02.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали размер выплат штату Мэриленд после обрушения моста в Балтиморе
СМИ назвали размер выплат штату Мэриленд после обрушения моста в Балтиморе - 02.05.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали размер выплат штату Мэриленд после обрушения моста в Балтиморе
Страховая компания Chubb, как ожидается, выплатит страховку в размере 350 миллионов долларов штату Мэриленд в связи с обрушением моста в Балтиморе после... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T15:02+0300
2024-05-02T15:02+0300
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Страховая компания Chubb, как ожидается, выплатит страховку в размере 350 миллионов долларов штату Мэриленд в связи с обрушением моста в Балтиморе после столкновения с ним судна в марте, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на Генри Даара, главу отдела имущественных претензий агента моста - компании WTW. Как пишет издание, это будет первой крупной выплатой по этому спору, который может затянуться на годы. По словам Даара, ожидается, что страховщик разрешит произвести выплату в течение ближайших недель. Он указал, что претензии согласно полису штата должны превысить в 350 миллионов долларов. "Chubb, страховая компания обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, готовится произвести выплату в 350 миллионов долларов Мэриленду и предоставить таким образом полную сумму страховки быстро, а не ждать начала восстановления", - сообщает газета в четверг. Согласно информации издания, Chubb, а также штат и семьи погибших при обрушении, вероятно, подадут в суд на судовладельца и других лиц для возмещения ущерба. Как пишет газета, аналитики инвестиционного банка Barclays Capital считают, что ущерб только мосту может достигать 1,2 миллиарда долларов. Даар указал, что полис также предусматривает некоторое покрытие ущерба от перерывов в работе порта, который теряет около 88 миллионов долларов в год на сборах. Газета со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, пишет, что возможные убытки Chubb могут быть значительно меньше 350 миллионов долларов, отчасти потому, что компания продала часть риска перестраховщикам. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
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сша, мост, выплаты, новости
США, мост, ВЫПЛАТЫ, Новости
15:02 02.05.2024
 
СМИ назвали размер выплат штату Мэриленд после обрушения моста в Балтиморе

WSJ: страховая компания готовится выплатить $350 млн из-за обрушения моста в Балтиморе

© Фото : Скриншот видеоОбрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
Обрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© Фото : Скриншот видео
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Страховая компания Chubb, как ожидается, выплатит страховку в размере 350 миллионов долларов штату Мэриленд в связи с обрушением моста в Балтиморе после столкновения с ним судна в марте, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на Генри Даара, главу отдела имущественных претензий агента моста - компании WTW.
Как пишет издание, это будет первой крупной выплатой по этому спору, который может затянуться на годы. По словам Даара, ожидается, что страховщик разрешит произвести выплату в течение ближайших недель. Он указал, что претензии согласно полису штата должны превысить в 350 миллионов долларов.
"Chubb, страховая компания обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, готовится произвести выплату в 350 миллионов долларов Мэриленду и предоставить таким образом полную сумму страховки быстро, а не ждать начала восстановления", - сообщает газета в четверг.
Согласно информации издания, Chubb, а также штат и семьи погибших при обрушении, вероятно, подадут в суд на судовладельца и других лиц для возмещения ущерба.
Как пишет газета, аналитики инвестиционного банка Barclays Capital считают, что ущерб только мосту может достигать 1,2 миллиарда долларов. Даар указал, что полис также предусматривает некоторое покрытие ущерба от перерывов в работе порта, который теряет около 88 миллионов долларов в год на сборах.
Газета со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, пишет, что возможные убытки Chubb могут быть значительно меньше 350 миллионов долларов, отчасти потому, что компания продала часть риска перестраховщикам.
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
Обрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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