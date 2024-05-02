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Постпред Украины при ООН намекнул на нападение на Крымский мост - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Постпред Украины при ООН намекнул на нападение на Крымский мост
Постпред Украины при ООН намекнул на нападение на Крымский мост - 02.05.2024, ПРАЙМ
Постпред Украины при ООН намекнул на нападение на Крымский мост
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул, что идет подготовка к нападению на Крымский мост. Об этом он написал в соцсети Х. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:07+0300
2024-05-02T09:51+0300
политика
крымский мост
украина
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ООН, 2 мая – ПРАЙМ. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул, что идет подготовка к нападению на Крымский мост. Об этом он написал в соцсети Х.Кислица разместил "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". Вместе с тем на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, а надписью "Керченские мосты" была озаглавлена пустая картинка. Британская газета Sun ранее приводила слова украинских чиновников, которые утверждали, что ВСУ попытаются разрушить Крымский мост к середине июля этого года. По мнению экспертов, с которыми побеседовло издание, для ударов по дорожному полотну понадобятся 20-40 ракет Storm Shadow, для ударов по опорам - беспилотные катера.
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крымский мост, украина
Политика, Крымский мост, УКРАИНА
09:07 02.05.2024 (обновлено: 09:51 02.05.2024)
 
Постпред Украины при ООН намекнул на нападение на Крымский мост

Постпред Украины в ООН Кислица намекнул на удар и исчезновение Крымского моста

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ООН, 2 мая – ПРАЙМ. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул, что идет подготовка к нападению на Крымский мост. Об этом он написал в соцсети Х.
Кислица разместил "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". Вместе с тем на каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, а надписью "Керченские мосты" была озаглавлена пустая картинка.
Британская газета Sun ранее приводила слова украинских чиновников, которые утверждали, что ВСУ попытаются разрушить Крымский мост к середине июля этого года. По мнению экспертов, с которыми побеседовло издание, для ударов по дорожному полотну понадобятся 20-40 ракет Storm Shadow, для ударов по опорам - беспилотные катера.
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