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Россиян предупредили о необходимости отчитаться по НДФЛ

Россиян предупредили о необходимости отчитаться по НДФЛ - 02.05.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о необходимости отчитаться по НДФЛ

Окончание декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в России состоится 2 мая, сообщило агентство РИА Новости. Отмечается, что подать... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T06:05+0300

2024-05-02T06:05+0300

2024-05-02T06:05+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Окончание декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в России состоится 2 мая, сообщило агентство РИА Новости. Отмечается, что подать декларацию о полученных в прошлом году доходах, с которых не был уплачен налог, можно до конца ткущего дня либо придется платить штраф за просрочку. Отчитаться можно как в бумажном формате: в налоговой инспекции либо через МФЦ, так и в электронном через личный кабинет на сайте ФНС или в приложении "Налоги физлиц", сообщает РИА Новости. В втором лучае налогоплательщику требуется электронная подпись. При ее отсутствии рекомендуется представить бумажную декларацию, так как генерация подписи может занять длительное время. Срок рассчитанного на основании поданной декларации НДФЛ — до 15 июля. Отмечается, что обязанность подачи декларации не затрагивает большинство россиян, как правило, НДФЛ уплачивают автоматически налоговые агенты. Обязанность отчитаться самостоятельно возникает лишь в некоторых случаях: например, когда человек получил доход от продажи недвижимости, находившейся в его собственности менее трех лет, либо дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся его родственниками, а также выигрыш в лотерею в размере до 15 тысяч рублей и доходы от источников за границей. Обязанность декларировать полученные доходы касается также нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой. Штраф за несвоевременную подачу декларации составляет пять процентов от подлежащей уплате на ее основании суммы НДФЛ за каждый полный или неполный месяц просрочки, напомнило РИА Новости. Вместе с тем действуют максимальные и минимальные размеры штрафа: от 1 тысячи рублей до 30% от суммы начисленного налога. Также отмечается, что подача декларация по форме 3-НДФЛ требуется для получения налоговых вычетов, но в этом случае сроки ее подачи не ограничены: это можно делать в любое время в течение года.

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ндфл, отчетность, доходы населения