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Дни льготной ипотеки сочтены. Что вырастет на ее обломках
Дни льготной ипотеки сочтены. Что вырастет на ее обломках - 02.05.2024, ПРАЙМ
Дни льготной ипотеки сочтены. Что вырастет на ее обломках
Льготная ипотека уходит в прошлое: с 1 июля перестанут действовать программы с господдержкой, а ставки по семейной и IT-ипотеке будут расти. Но жилищная... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T04:04+0300
2024-05-02T04:04+0300
2024-05-02T04:04+0300
статья
ипотека
семейная ипотека
льготная ипотека
it-ипотека
арктическая ипотека
ипотека с господдержкой
спрос на ипотеку
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Льготная ипотека уходит в прошлое: с 1 июля перестанут действовать программы с господдержкой, а ставки по семейной и IT-ипотеке будут расти. Но жилищная проблема остается у многих семей нерешенной. Что делать потенциальным заемщикам: брать кредит сейчас или подождать, разбирался "Прайм".Дешевых кредитов больше не будетПрограмма льготной ипотеки на новостройки появилась во время пандемии как антикризисная мера. Ее цель - поддержать людей и строительную отрасль. По словам директора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексея Яковлева, эти задачи выполнены, поэтому необходимости в продлении программы нет, даже для определенных категорий граждан.Против продления неоднократно выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Объяснение – льготная ипотека слишком разгоняет цены и приводит к разрыву между вторичным и первичным жильем. Программы следует оставить лишь для отдельных отраслей и регионов, заявляла глава регулятора.В этом году заканчивается действие трех льготных программ — IT-ипотеки, ипотеки с господдержкой на новостройки и семейной ипотеки. Только последняя будет продлена до 2030 года – это пообещал президент Владимир Путин. Правда, ее параметры могут быть скорректированы. После первого июля ставку для семей с детьми старше шести лет могут повысить до 12 процентов, пишут СМИ. Остальные программы либо завершатся в срок, либо будут сугубо адресными, с определенными ограничениями.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИными словами, можно констатировать – время дешевых кредитов, в том числе, на жилье, подходит к концу, говорит директор направления "Новостройки" "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. С осени прошлого года без резких изменений риторики ЦБ планомерно приучает и возвращает потребителя к рыночным ставкам по ипотеке.Льготные программы в лучшем случае оставят только для тех локаций, где в последние годы с новостройками совсем плохо. Наверняка условия и ставки будут перекликаться с арктической программой и ипотекой для Дальнего Востока, полагает эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.При этом он сомневается в существенных изменениях условий по семейной ипотеке. Вопрос с приростом ставки для "больших детей" очень тонкий. И обратная связь после "вброса" по увеличению процентов от депутатов прямо говорит о том, что парламент против. "Получается, что семилетние дети стали хуже, чем пятилетние, потому что из-за возраста родителям придется платить процент больше", - рассуждает эксперт.Всем ясно, что после достижения шести или семи лет дети отнюдь не начинают зарабатывать самостоятельно. Им по-прежнему нужны деньги и внимание родителей. Так что с высокой долей вероятности либо ставка поднимется для всей программы, либо изменений не будет вообще, полагает он.Последние дни IT-ипотекиС IT-ипотекой ситуация другая: де-факто она не сработала, поэтому к середине года ее прикроют, полагает специалист. Уже в начале этого года многие банки стали приостанавливать выдачи по этой программе или ужесточили условия. Например, одобряют только при наличии субсидий от застройщика или зарплатным клиентам.Причина – исчерпание согласованных лимитов от государства. Банки могут выдавать кредиты и получить за них субсидию из федерального бюджета на возмещение недополученного процентного дохода только в рамках ранее утвержденного объема. Лимиты обещали увеличить, но пока этого не произошло.Эксперты связывают это с тем, что IT-ипотека изначально была доступна слишком узкой категории заемщиков – в регионах нет крупных технологических хабов, поэтому в основном ее брали в Москве и Санкт-Петербурге. Другая причина – слишком жесткие условия для заемщиков: помимо возрастных и зарплатных ограничений выдвигалось требование привязки к работодателю.Поэтому власти приняли решение не продлять программу. “IT-ипотека вводилась для того, чтобы остановить отток айтишников. Ну, как говорят, большинство айтишников уже вернулось. Мобилизация у нас не намечается, дефицит кадров, правда, сохраняется по-прежнему. Льготная ипотека — это не самое главное, что удерживает их на рабочих местах”, — отметил в этой связи зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.Второе дыхание рынкаПока еще есть время воспользоваться льготными ставками – если для этого возникли желание и возможности. До середины лета еще можно подать документы и получить одобрение банка, если вы отвечаете его требованиям."Если заемщик планирует платить кредит достаточно долгое время, то можно спокойно идти в банк за займом, потому что деньги со временем будут стоить все меньше и меньше", - говорит Кричевский. Он объяснил это тем, что 100 тысяч ежемесячного платежа сегодня и 100 тысяч через пять-семь лет - это "две большие разницы" из-за инфляции и ожидаемого роста доходов.Вместе с тем, если срочной необходимости в займе нет, то можно подождать реакции рынка новостроек в ближайшие полгода после отмены льготной программы. Не исключено, что застройщики будут гораздо охотнее идти навстречу в плане скидок или "плюшек" типа машиномест или кладовых за покупку жилья.Возможно, на фоне смягчения ставки Банка России появятся выгодные предложения на "вторичку". Этот сегмент не пользовался особым спросом из-за высоких рыночных ставок и подводных камней подобный объектов, однако сильно просел в цене по отношению к новостройкам.Тем не менее, по оценке Кочеткова, спрос на льготные продукты сохранится и во второй половине года. Ведь после первого июля начнется новая эпоха ипотечных программ, о которых "пока можно только догадываться".Так, уже появляются адресные программы, например, для субъектов, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины. Ипотеку под 2% могут оформить жители Белгородской области, лишившиеся жилья из-за атак ВСУ, участники СВО и граждане, работающие в отдельных федеральных органах власти, соцсфере, здравоохранении, культуре и спорте на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://1prime.ru/20240424/ipoteka-847636716.html
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ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, it-ипотека, арктическая ипотека, ипотека с господдержкой, спрос на ипотеку
Статья, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, IT-ипотека, арктическая ипотека, ипотека с господдержкой, спрос на ипотеку
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Льготная ипотека уходит в прошлое: с 1 июля перестанут действовать программы с господдержкой, а ставки по семейной и IT-ипотеке будут расти. Но жилищная проблема остается у многих семей нерешенной. Что делать потенциальным заемщикам: брать кредит сейчас или подождать, разбирался "Прайм".
Дешевых кредитов больше не будет
Программа льготной ипотеки на новостройки появилась во время пандемии как антикризисная мера. Ее цель - поддержать людей и строительную отрасль. По словам директора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексея Яковлева, эти задачи выполнены, поэтому необходимости в продлении программы нет, даже для определенных категорий граждан.
Против продления неоднократно выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Объяснение – льготная ипотека слишком разгоняет цены и приводит к разрыву между вторичным и первичным жильем. Программы следует оставить лишь для отдельных отраслей и регионов, заявляла глава регулятора.
В этом году заканчивается действие трех льготных программ — IT-ипотеки, ипотеки с господдержкой на новостройки и семейной ипотеки. Только последняя будет продлена до 2030 года – это пообещал президент Владимир Путин. Правда, ее параметры могут быть скорректированы. После первого июля ставку для семей с детьми старше шести лет могут повысить до 12 процентов, пишут СМИ. Остальные программы либо завершатся в срок, либо будут сугубо адресными, с определенными ограничениями.
Иными словами, можно констатировать – время дешевых кредитов, в том числе, на жилье, подходит к концу, говорит директор направления "Новостройки" "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. С осени прошлого года без резких изменений риторики ЦБ планомерно приучает и возвращает потребителя к рыночным ставкам по ипотеке.
Льготные программы в лучшем случае оставят только для тех локаций, где в последние годы с новостройками совсем плохо. Наверняка условия и ставки будут перекликаться с арктической программой и ипотекой для Дальнего Востока, полагает эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
При этом он сомневается в существенных изменениях условий по семейной ипотеке. Вопрос с приростом ставки для "больших детей" очень тонкий. И обратная связь после "вброса" по увеличению процентов от депутатов прямо говорит о том, что парламент против. "Получается, что семилетние дети стали хуже, чем пятилетние, потому что из-за возраста родителям придется платить процент больше", - рассуждает эксперт.
ВТБ начнет выдавать ипотеку иностранцам
Всем ясно, что после достижения шести или семи лет дети отнюдь не начинают зарабатывать самостоятельно. Им по-прежнему нужны деньги и внимание родителей. Так что с высокой долей вероятности либо ставка поднимется для всей программы, либо изменений не будет вообще, полагает он.
С IT-ипотекой ситуация другая: де-факто она не сработала, поэтому к середине года ее прикроют, полагает специалист. Уже в начале этого года многие банки стали приостанавливать выдачи по этой программе или ужесточили условия. Например, одобряют только при наличии субсидий от застройщика или зарплатным клиентам.
Причина – исчерпание согласованных лимитов от государства. Банки могут выдавать кредиты и получить за них субсидию из федерального бюджета на возмещение недополученного процентного дохода только в рамках ранее утвержденного объема. Лимиты обещали увеличить, но пока этого не произошло.
Эксперты связывают это с тем, что IT-ипотека изначально была доступна слишком узкой категории заемщиков – в регионах нет крупных технологических хабов, поэтому в основном ее брали в Москве и Санкт-Петербурге. Другая причина – слишком жесткие условия для заемщиков: помимо возрастных и зарплатных ограничений выдвигалось требование привязки к работодателю.
Поэтому власти приняли решение не продлять программу. “IT-ипотека вводилась для того, чтобы остановить отток айтишников. Ну, как говорят, большинство айтишников уже вернулось. Мобилизация у нас не намечается, дефицит кадров, правда, сохраняется по-прежнему. Льготная ипотека — это не самое главное, что удерживает их на рабочих местах”, — отметил в этой связи зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Пока еще есть время воспользоваться льготными ставками – если для этого возникли желание и возможности. До середины лета еще можно подать документы и получить одобрение банка, если вы отвечаете его требованиям.
"Если заемщик планирует платить кредит достаточно долгое время, то можно спокойно идти в банк за займом, потому что деньги со временем будут стоить все меньше и меньше", - говорит Кричевский. Он объяснил это тем, что 100 тысяч ежемесячного платежа сегодня и 100 тысяч через пять-семь лет - это "две большие разницы" из-за инфляции и ожидаемого роста доходов.
Вместе с тем, если срочной необходимости в займе нет, то можно подождать реакции рынка новостроек в ближайшие полгода после отмены льготной программы. Не исключено, что застройщики будут гораздо охотнее идти навстречу в плане скидок или "плюшек" типа машиномест или кладовых за покупку жилья.
Ипотека стала недоступной для большинства россиян
Возможно, на фоне смягчения ставки Банка России появятся выгодные предложения на "вторичку". Этот сегмент не пользовался особым спросом из-за высоких рыночных ставок и подводных камней подобный объектов, однако сильно просел в цене по отношению к новостройкам.
Тем не менее, по оценке Кочеткова, спрос на льготные продукты сохранится и во второй половине года. Ведь после первого июля начнется новая эпоха ипотечных программ, о которых "пока можно только догадываться".
Так, уже появляются адресные программы, например, для субъектов, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины. Ипотеку под 2% могут оформить жители Белгородской области, лишившиеся жилья из-за атак ВСУ, участники СВО и граждане, работающие в отдельных федеральных органах власти, соцсфере, здравоохранении, культуре и спорте на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.