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Дни льготной ипотеки сочтены. Что вырастет на ее обломках - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Дни льготной ипотеки сочтены. Что вырастет на ее обломках
Дни льготной ипотеки сочтены. Что вырастет на ее обломках - 02.05.2024, ПРАЙМ
Дни льготной ипотеки сочтены. Что вырастет на ее обломках
Льготная ипотека уходит в прошлое: с 1 июля перестанут действовать программы с господдержкой, а ставки по семейной и IT-ипотеке будут расти. Но жилищная... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T04:04+0300
2024-05-02T04:04+0300
статья
ипотека
семейная ипотека
льготная ипотека
it-ипотека
арктическая ипотека
ипотека с господдержкой
спрос на ипотеку
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Льготная ипотека уходит в прошлое: с 1 июля перестанут действовать программы с господдержкой, а ставки по семейной и IT-ипотеке будут расти. Но жилищная проблема остается у многих семей нерешенной. Что делать потенциальным заемщикам: брать кредит сейчас или подождать, разбирался "Прайм".Дешевых кредитов больше не будетПрограмма льготной ипотеки на новостройки появилась во время пандемии как антикризисная мера. Ее цель - поддержать людей и строительную отрасль. По словам директора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексея Яковлева, эти задачи выполнены, поэтому необходимости в продлении программы нет, даже для определенных категорий граждан.Против продления неоднократно выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Объяснение – льготная ипотека слишком разгоняет цены и приводит к разрыву между вторичным и первичным жильем. Программы следует оставить лишь для отдельных отраслей и регионов, заявляла глава регулятора.В этом году заканчивается действие трех льготных программ — IT-ипотеки, ипотеки с господдержкой на новостройки и семейной ипотеки. Только последняя будет продлена до 2030 года – это пообещал президент Владимир Путин. Правда, ее параметры могут быть скорректированы. После первого июля ставку для семей с детьми старше шести лет могут повысить до 12 процентов, пишут СМИ. Остальные программы либо завершатся в срок, либо будут сугубо адресными, с определенными ограничениями.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИными словами, можно констатировать – время дешевых кредитов, в том числе, на жилье, подходит к концу, говорит директор направления "Новостройки" "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. С осени прошлого года без резких изменений риторики ЦБ планомерно приучает и возвращает потребителя к рыночным ставкам по ипотеке.Льготные программы в лучшем случае оставят только для тех локаций, где в последние годы с новостройками совсем плохо. Наверняка условия и ставки будут перекликаться с арктической программой и ипотекой для Дальнего Востока, полагает эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.При этом он сомневается в существенных изменениях условий по семейной ипотеке. Вопрос с приростом ставки для "больших детей" очень тонкий. И обратная связь после "вброса" по увеличению процентов от депутатов прямо говорит о том, что парламент против. "Получается, что семилетние дети стали хуже, чем пятилетние, потому что из-за возраста родителям придется платить процент больше", - рассуждает эксперт.Всем ясно, что после достижения шести или семи лет дети отнюдь не начинают зарабатывать самостоятельно. Им по-прежнему нужны деньги и внимание родителей. Так что с высокой долей вероятности либо ставка поднимется для всей программы, либо изменений не будет вообще, полагает он.Последние дни IT-ипотекиС IT-ипотекой ситуация другая: де-факто она не сработала, поэтому к середине года ее прикроют, полагает специалист. Уже в начале этого года многие банки стали приостанавливать выдачи по этой программе или ужесточили условия. Например, одобряют только при наличии субсидий от застройщика или зарплатным клиентам.Причина – исчерпание согласованных лимитов от государства. Банки могут выдавать кредиты и получить за них субсидию из федерального бюджета на возмещение недополученного процентного дохода только в рамках ранее утвержденного объема. Лимиты обещали увеличить, но пока этого не произошло.Эксперты связывают это с тем, что IT-ипотека изначально была доступна слишком узкой категории заемщиков – в регионах нет крупных технологических хабов, поэтому в основном ее брали в Москве и Санкт-Петербурге. Другая причина – слишком жесткие условия для заемщиков: помимо возрастных и зарплатных ограничений выдвигалось требование привязки к работодателю.Поэтому власти приняли решение не продлять программу. “IT-ипотека вводилась для того, чтобы остановить отток айтишников. Ну, как говорят, большинство айтишников уже вернулось. Мобилизация у нас не намечается, дефицит кадров, правда, сохраняется по-прежнему. Льготная ипотека — это не самое главное, что удерживает их на рабочих местах”, — отметил в этой связи зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.Второе дыхание рынкаПока еще есть время воспользоваться льготными ставками – если для этого возникли желание и возможности. До середины лета еще можно подать документы и получить одобрение банка, если вы отвечаете его требованиям."Если заемщик планирует платить кредит достаточно долгое время, то можно спокойно идти в банк за займом, потому что деньги со временем будут стоить все меньше и меньше", - говорит Кричевский. Он объяснил это тем, что 100 тысяч ежемесячного платежа сегодня и 100 тысяч через пять-семь лет - это "две большие разницы" из-за инфляции и ожидаемого роста доходов.Вместе с тем, если срочной необходимости в займе нет, то можно подождать реакции рынка новостроек в ближайшие полгода после отмены льготной программы. Не исключено, что застройщики будут гораздо охотнее идти навстречу в плане скидок или "плюшек" типа машиномест или кладовых за покупку жилья.Возможно, на фоне смягчения ставки Банка России появятся выгодные предложения на "вторичку". Этот сегмент не пользовался особым спросом из-за высоких рыночных ставок и подводных камней подобный объектов, однако сильно просел в цене по отношению к новостройкам.Тем не менее, по оценке Кочеткова, спрос на льготные продукты сохранится и во второй половине года. Ведь после первого июля начнется новая эпоха ипотечных программ, о которых "пока можно только догадываться".Так, уже появляются адресные программы, например, для субъектов, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины. Ипотеку под 2% могут оформить жители Белгородской области, лишившиеся жилья из-за атак ВСУ, участники СВО и граждане, работающие в отдельных федеральных органах власти, соцсфере, здравоохранении, культуре и спорте на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://1prime.ru/20240424/ipoteka-847636716.html
https://1prime.ru/20240423/ipoteka-847608729.html
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4.7
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5
4.7
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40
ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, it-ипотека, арктическая ипотека, ипотека с господдержкой, спрос на ипотеку
Статья, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, IT-ипотека, арктическая ипотека, ипотека с господдержкой, спрос на ипотеку
04:04 02.05.2024
 
Дни льготной ипотеки сочтены. Что вырастет на ее обломках

Эксперт Кочетков: дешевых кредитов на жилье больше не будет, но есть варианты

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Льготная ипотека уходит в прошлое: с 1 июля перестанут действовать программы с господдержкой, а ставки по семейной и IT-ипотеке будут расти. Но жилищная проблема остается у многих семей нерешенной. Что делать потенциальным заемщикам: брать кредит сейчас или подождать, разбирался "Прайм".

Дешевых кредитов больше не будет

Программа льготной ипотеки на новостройки появилась во время пандемии как антикризисная мера. Ее цель - поддержать людей и строительную отрасль. По словам директора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексея Яковлева, эти задачи выполнены, поэтому необходимости в продлении программы нет, даже для определенных категорий граждан.
Против продления неоднократно выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Объяснение – льготная ипотека слишком разгоняет цены и приводит к разрыву между вторичным и первичным жильем. Программы следует оставить лишь для отдельных отраслей и регионов, заявляла глава регулятора.
В этом году заканчивается действие трех льготных программ — IT-ипотеки, ипотеки с господдержкой на новостройки и семейной ипотеки. Только последняя будет продлена до 2030 года – это пообещал президент Владимир Путин. Правда, ее параметры могут быть скорректированы. После первого июля ставку для семей с детьми старше шести лет могут повысить до 12 процентов, пишут СМИ. Остальные программы либо завершатся в срок, либо будут сугубо адресными, с определенными ограничениями.
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Иными словами, можно констатировать – время дешевых кредитов, в том числе, на жилье, подходит к концу, говорит директор направления "Новостройки" "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. С осени прошлого года без резких изменений риторики ЦБ планомерно приучает и возвращает потребителя к рыночным ставкам по ипотеке.
Льготные программы в лучшем случае оставят только для тех локаций, где в последние годы с новостройками совсем плохо. Наверняка условия и ставки будут перекликаться с арктической программой и ипотекой для Дальнего Востока, полагает эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
При этом он сомневается в существенных изменениях условий по семейной ипотеке. Вопрос с приростом ставки для "больших детей" очень тонкий. И обратная связь после "вброса" по увеличению процентов от депутатов прямо говорит о том, что парламент против. "Получается, что семилетние дети стали хуже, чем пятилетние, потому что из-за возраста родителям придется платить процент больше", - рассуждает эксперт.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
ВТБ начнет выдавать ипотеку иностранцам
24 апреля, 09:04
Всем ясно, что после достижения шести или семи лет дети отнюдь не начинают зарабатывать самостоятельно. Им по-прежнему нужны деньги и внимание родителей. Так что с высокой долей вероятности либо ставка поднимется для всей программы, либо изменений не будет вообще, полагает он.

Последние дни IT-ипотеки

С IT-ипотекой ситуация другая: де-факто она не сработала, поэтому к середине года ее прикроют, полагает специалист. Уже в начале этого года многие банки стали приостанавливать выдачи по этой программе или ужесточили условия. Например, одобряют только при наличии субсидий от застройщика или зарплатным клиентам.
Причина – исчерпание согласованных лимитов от государства. Банки могут выдавать кредиты и получить за них субсидию из федерального бюджета на возмещение недополученного процентного дохода только в рамках ранее утвержденного объема. Лимиты обещали увеличить, но пока этого не произошло.
Эксперты связывают это с тем, что IT-ипотека изначально была доступна слишком узкой категории заемщиков – в регионах нет крупных технологических хабов, поэтому в основном ее брали в Москве и Санкт-Петербурге. Другая причина – слишком жесткие условия для заемщиков: помимо возрастных и зарплатных ограничений выдвигалось требование привязки к работодателю.
Поэтому власти приняли решение не продлять программу. “IT-ипотека вводилась для того, чтобы остановить отток айтишников. Ну, как говорят, большинство айтишников уже вернулось. Мобилизация у нас не намечается, дефицит кадров, правда, сохраняется по-прежнему. Льготная ипотека — это не самое главное, что удерживает их на рабочих местах”, — отметил в этой связи зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Второе дыхание рынка

Пока еще есть время воспользоваться льготными ставками – если для этого возникли желание и возможности. До середины лета еще можно подать документы и получить одобрение банка, если вы отвечаете его требованиям.
"Если заемщик планирует платить кредит достаточно долгое время, то можно спокойно идти в банк за займом, потому что деньги со временем будут стоить все меньше и меньше", - говорит Кричевский. Он объяснил это тем, что 100 тысяч ежемесячного платежа сегодня и 100 тысяч через пять-семь лет - это "две большие разницы" из-за инфляции и ожидаемого роста доходов.
Вместе с тем, если срочной необходимости в займе нет, то можно подождать реакции рынка новостроек в ближайшие полгода после отмены льготной программы. Не исключено, что застройщики будут гораздо охотнее идти навстречу в плане скидок или "плюшек" типа машиномест или кладовых за покупку жилья.
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Ипотека стала недоступной для большинства россиян
23 апреля, 11:24
Возможно, на фоне смягчения ставки Банка России появятся выгодные предложения на "вторичку". Этот сегмент не пользовался особым спросом из-за высоких рыночных ставок и подводных камней подобный объектов, однако сильно просел в цене по отношению к новостройкам.
Тем не менее, по оценке Кочеткова, спрос на льготные продукты сохранится и во второй половине года. Ведь после первого июля начнется новая эпоха ипотечных программ, о которых "пока можно только догадываться".
Так, уже появляются адресные программы, например, для субъектов, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины. Ипотеку под 2% могут оформить жители Белгородской области, лишившиеся жилья из-за атак ВСУ, участники СВО и граждане, работающие в отдельных федеральных органах власти, соцсфере, здравоохранении, культуре и спорте на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
 
Статьяипотекасемейная ипотекальготная ипотекаIT-ипотекаарктическая ипотекаипотека с господдержкойспрос на ипотеку
 
 
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