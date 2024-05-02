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Уровень воды в реке Обь в Томской области превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Обь в Томской области превысил опасную отметку - 02.05.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Обь в Томской области превысил опасную отметку
Вода в реке Обь в районе райцентра Каргасок Томской области за сутки поднялась на 94 сантиметра. Уровень превысил опасную отметку, затопления пока отсутствуют... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T07:21+0300
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НОВОСИБИРСК, 2 мая – ПРАЙМ. Вода в реке Обь в районе райцентра Каргасок Томской области за сутки поднялась на 94 сантиметра. Уровень превысил опасную отметку, затопления пока отсутствуют. Об этом сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале. "За сутки ледоход на Оби не продвинулся, голова по-прежнему в Каргасокском районе. Уровень воды у райцентра за сутки вырос на 94 сантиметра и превысил опасную отметку на 14 сантиметров. Подтоплений в районе на этот час нет", — написал он. Глава региона также отметил, что уровень реки Обь в районе райцентра Молчаново снизился на 15 сантиметров. При этом здесь, а также в селах Могочино и Игреково продолжают сохраняться затопления приусадебных участков, а также перелив дороги Молчаново–Нижняя Федоровка. По данным Мазура, в Колпашевском районе сохраняются подтопления участков в Тискино, Тогуре, Иванкино, Инкино, перелита дорога из Усть-Чаи до Новогорного, есть подтопления жилых домов есть в Бакчарском районе: один дом – в Поротниково, пять – в Парбиге. Также есть переливы двух участков дороги Парбиг–Кенга, добвил он. Кроме того, Мазур сообщил, что в Чаинском районе перелиты участки дорог к Игнашкино и Гореловке. В Тегульдетском – к Белому Яру и Центрополигону. Он отметил, что в каждом районе держат наготове пункты временного размещения и технику, на контроле находятся запасы продуктов, ГСМ и медикаментов.
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паводок
Уровень воды в реке Обь в Томской области превысил опасную отметку
Губернатор Мазур: уровень воды в Оби в районе Каргасока превысил опасную отметку
НОВОСИБИРСК, 2 мая – ПРАЙМ. Вода в реке Обь в районе райцентра Каргасок Томской области за сутки поднялась на 94 сантиметра. Уровень превысил опасную отметку, затопления пока отсутствуют. Об этом сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале.
"За сутки ледоход на Оби не продвинулся, голова по-прежнему в Каргасокском районе. Уровень воды у райцентра за сутки вырос на 94 сантиметра и превысил опасную отметку на 14 сантиметров. Подтоплений в районе на этот час нет", — написал он.
Глава региона также отметил, что уровень реки Обь в районе райцентра Молчаново снизился на 15 сантиметров. При этом здесь, а также в селах Могочино и Игреково продолжают сохраняться затопления приусадебных участков, а также перелив дороги Молчаново–Нижняя Федоровка.
По данным Мазура, в Колпашевском районе сохраняются подтопления участков в Тискино, Тогуре, Иванкино, Инкино, перелита дорога из Усть-Чаи до Новогорного, есть подтопления жилых домов есть в Бакчарском районе: один дом – в Поротниково, пять – в Парбиге. Также есть переливы двух участков дороги Парбиг–Кенга, добвил он.
Кроме того, Мазур сообщил, что в Чаинском районе перелиты участки дорог к Игнашкино и Гореловке. В Тегульдетском – к Белому Яру и Центрополигону.
Он отметил, что в каждом районе держат наготове пункты временного размещения и технику, на контроле находятся запасы продуктов, ГСМ и медикаментов.
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