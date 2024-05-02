https://1prime.ru/20240502/obvinenie-847875049.html

Россия призвала мировое сообщество не участвовать в конференции по Украине

Россия призвала мировое сообщество не участвовать в конференции по Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ

Россия призвала мировое сообщество не участвовать в конференции по Украине

Россия призывает мир воздержаться от участия в мирном саммите по Украине и не дать втянуть себя в антироссийские провокации, сообщила официальный представитель... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T21:06+0300

2024-05-02T21:06+0300

2024-05-02T21:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая — ПРАЙМ. Россия призывает мир воздержаться от участия в мирном саммите по Украине и не дать втянуть себя в антироссийские провокации, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Также она напомнила, что Россия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет 15 и 16 июня."Призываем также наших партнеров из стран Мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в таких форумах, чтобы не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада, которые нацелены не на мир, а на продолжения противостояния с Россией", — указывается в публикации на сайте ведомства.По ее словам, если бы Берн действительно был заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине, то он бы, "во-первых, предпринял шаги к восстановлению утраченного нейтралитета, а во-вторых, включил бы в повестку "саммита" совсем другие вопросы, такие как прекращение оружейных поставок ВСУ, подтверждение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, признание современных территориальных реалий, деструктивная роль расширения НАТО, незаконность санкционной политики, неонацистская сущность киевского режима, соблюдение Киевом прав человека, нацменьшинств и русскоязычных граждан".Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://1prime.ru/20240502/uchastie-847874584.html

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россия, мирный саммит, призыв, мир