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"Парализующая бюрократия". В Киеве раскрыли, что мешает строить укрепления

"Парализующая бюрократия". В Киеве раскрыли, что мешает строить укрепления - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Парализующая бюрократия". В Киеве раскрыли, что мешает строить укрепления

Трудности с постройкой оборонительных сооружений на Украине вызваны недостатком нужной для этих целей техники, а также бюрократических проволочек, сообщило... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T12:14+0300

2024-05-02T12:14+0300

2024-05-02T12:16+0300

политика

украина

бюрократия

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Трудности с постройкой оборонительных сооружений на Украине вызваны недостатком нужной для этих целей техники, а также бюрократических проволочек, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на украинских военных и чиновников. "Непрекращающиеся российские обстрелы, недостаток оборудования и парализующая бюрократия мешают строительству (оборонительных линий)", — сказано в сообщении. Сославшись на представителей ВСУ, агентство отметило, что строительство укреплений нужно было начинать начать еще в прошлом году. При этом, по словам командира 47-й бригады ВСУ Александра, ранее многие считали, что подготовка линий обороны была не нужна, так как они не ожидали российского наступления. Associated Press сообщило, что находящимся на линии боевого соприкосновения военнослужащим ВСУ приходится одновременно сражаться и копать траншеи. На анонимных условиях военный из украинских инженерных войск сообщил, что, когда его подразделение начало строить укрепления в октябре, то в его распоряжении имелось только оборудование 1960-х годов и лопаты. Также отмечается, что фирмы, содействующие сооружению укреплений, для экономии времени получают контракты без предварительного проведения тендера. При этом подрядчикам приходится работать с несколькими чиновниками для получения финансирования Неназванный руководитель поставляющей бетон фирмы прокомментировал отчеты местных чиновников о постройке фортификационных сооружений. "Я видел цифры. И, зная то, что я знаю о поставках, я знаю, что они не могут быть правдой", — пояснил он. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны с начала года выделило примерно один миллиард долларов на постройку фортификационных сооружений.

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украина, бюрократия