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Мосбиржа обжалует изъятие акций Соликамского магниевого завода - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа обжалует изъятие акций Соликамского магниевого завода
Мосбиржа обжалует изъятие акций Соликамского магниевого завода - 02.05.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа обжалует изъятие акций Соликамского магниевого завода
ПАО "Московская биржа" и порядка 30 миноритариев подали жалобы на решение арбитражного суда Пермского края по делу об изъятии в пользу РФ акций Соликамского... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T14:06+0300
2024-05-02T14:09+0300
изъятие акций
обжалование
мосбиржа
соликамский магниевый завод
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ПЕРМЬ, 2 мая - ПРАЙМ. ПАО "Московская биржа" и порядка 30 миноритариев подали жалобы на решение арбитражного суда Пермского края по делу об изъятии в пользу РФ акций Соликамского магниевого завода, следует из данных электронной картотеки арбитража. В 2022 году Генпрокуратура через суд истребовала у четырех крупных акционеров в государственную собственность 89,4% акций (примерно 350 тысяч акций) Соликамского магниевого завода в Пермском крае. Судебный орган согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы. В 2023 году пакет акций из федеральной собственности был передан "Росатому" в качестве имущественного взноса РФ. В конце марта текущего года арбитражный суд Пермского края по иску прокурора изъял "из чужого незаконного владения" в пользу государства оставшиеся акции завода у более 2 тысяч миноритариев (физических лиц и компаний). При этом акционеры во время разбирательства указывали, что являются добросовестными приобретателями спорных акций, кроме того, ссылались на пропуск истцом срока исковой давности. Согласно информации в электронной картотеке арбитража, жалобы на решение подали порядка 30 физлиц, а также АО "ИК Регион" (владело 9 362 акциями), "Открытие брокер" (более 1,1 тысячи акций у различных физлиц), ООО "ОИнвест" (владело 4 акциями) и ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС", проходившее по делу в качестве третьего лица. Рассматривать документы должен Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Срок для обжалования истекает в начале мая. Соликамский магниевый завод производит практически 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала в России.
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изъятие акций, обжалование, мосбиржа, соликамский магниевый завод
изъятие акций, обжалование, Мосбиржа, Соликамский магниевый завод
14:06 02.05.2024 (обновлено: 14:09 02.05.2024)
 
Мосбиржа обжалует изъятие акций Соликамского магниевого завода

Мосбиржа и 30 миноритариев обжалуют изъятие акций Соликамского магниевого завода

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 2 мая - ПРАЙМ. ПАО "Московская биржа" и порядка 30 миноритариев подали жалобы на решение арбитражного суда Пермского края по делу об изъятии в пользу РФ акций Соликамского магниевого завода, следует из данных электронной картотеки арбитража.
В 2022 году Генпрокуратура через суд истребовала у четырех крупных акционеров в государственную собственность 89,4% акций (примерно 350 тысяч акций) Соликамского магниевого завода в Пермском крае. Судебный орган согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы. В 2023 году пакет акций из федеральной собственности был передан "Росатому" в качестве имущественного взноса РФ.
В конце марта текущего года арбитражный суд Пермского края по иску прокурора изъял "из чужого незаконного владения" в пользу государства оставшиеся акции завода у более 2 тысяч миноритариев (физических лиц и компаний). При этом акционеры во время разбирательства указывали, что являются добросовестными приобретателями спорных акций, кроме того, ссылались на пропуск истцом срока исковой давности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
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Согласно информации в электронной картотеке арбитража, жалобы на решение подали порядка 30 физлиц, а также АО "ИК Регион" (владело 9 362 акциями), "Открытие брокер" (более 1,1 тысячи акций у различных физлиц), ООО "ОИнвест" (владело 4 акциями) и ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС", проходившее по делу в качестве третьего лица. Рассматривать документы должен Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Срок для обжалования истекает в начале мая.
Соликамский магниевый завод производит практически 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала в России.
 
изъятие акцийобжалованиеМосбиржаСоликамский магниевый завод
 
 
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