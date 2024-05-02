https://1prime.ru/20240502/orban-847866017.html
Орбан объяснил, зачем Брюссель продолжает поддержку конфликта на Украине
Орбан объяснил, зачем Брюссель продолжает поддержку конфликта на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
Орбан объяснил, зачем Брюссель продолжает поддержку конфликта на Украине
Руководство ЕС способствует продолжению конфликта на Украине, так как некоторые серьезно наживаются на нем. При этом большинство европейцев страдает. Такое... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T14:47+0300
2024-05-02T14:47+0300
2024-05-02T14:47+0300
политика
украина
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg
БУДАПЕШТ, 2 мая - ПРАЙМ. Руководство ЕС способствует продолжению конфликта на Украине, так как некоторые серьезно наживаются на нем. При этом большинство европейцев страдает. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "На войне всегда есть те, кто преуспевает. Некоторые даже очень богатеют. Так было бы и сегодня, поэтому Брюссель и поддерживает войну. Но большинство в войне всегда страдает", — написал он в Facebook*. Орбан также отметил, что большинство европейцев может высказать свое мнение в ходе выборов в Европарламент в июне. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240502/ukraina-847864508.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_5361ba185bc3b25db8ad451a79333100.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, виктор орбан, ес
Политика, УКРАИНА, Виктор Орбан, ЕС
Орбан объяснил, зачем Брюссель продолжает поддержку конфликта на Украине
Орбран: ЕС поддерживает конфликт на Украине, так как некоторые наживаются на нем
БУДАПЕШТ, 2 мая - ПРАЙМ. Руководство ЕС способствует продолжению конфликта на Украине, так как некоторые серьезно наживаются на нем. При этом большинство европейцев страдает. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"На войне всегда есть те, кто преуспевает. Некоторые даже очень богатеют. Так было бы и сегодня, поэтому Брюссель и поддерживает войну. Но большинство в войне всегда страдает", — написал он в Facebook*.
Орбан также отметил, что большинство европейцев может высказать свое мнение в ходе выборов в Европарламент в июне.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Макрон заявил о согласии "многих стран" с идеей отправить войска на Украину