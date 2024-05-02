https://1prime.ru/20240502/orban-847866017.html

Орбан объяснил, зачем Брюссель продолжает поддержку конфликта на Украине

Орбан объяснил, зачем Брюссель продолжает поддержку конфликта на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ

Орбан объяснил, зачем Брюссель продолжает поддержку конфликта на Украине

Руководство ЕС способствует продолжению конфликта на Украине, так как некоторые серьезно наживаются на нем. При этом большинство европейцев страдает. Такое... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T14:47+0300

2024-05-02T14:47+0300

2024-05-02T14:47+0300

политика

украина

виктор орбан

ес

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БУДАПЕШТ, 2 мая - ПРАЙМ. Руководство ЕС способствует продолжению конфликта на Украине, так как некоторые серьезно наживаются на нем. При этом большинство европейцев страдает. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "На войне всегда есть те, кто преуспевает. Некоторые даже очень богатеют. Так было бы и сегодня, поэтому Брюссель и поддерживает войну. Но большинство в войне всегда страдает", — написал он в Facebook*. Орбан также отметил, что большинство европейцев может высказать свое мнение в ходе выборов в Европарламент в июне. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, виктор орбан, ес