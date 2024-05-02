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"Оно просто не сработало". Новое американское оружие провалилось на Украине
"Оно просто не сработало". Новое американское оружие провалилось на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Оно просто не сработало". Новое американское оружие провалилось на Украине
Российские средства РЭБ успешно обезвреживают американское высокоточное оружие на Украине, которым, вероятно, является бомба GLSDB, пишет издание Business... | 02.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российские средства РЭБ успешно обезвреживают американское высокоточное оружие на Украине, которым, вероятно, является бомба GLSDB, пишет издание Business Insider.Согласно словам заместителя министра обороны США по закупкам и снабжению Уильяма Лапланте, новая версия американского высокоточного оружия не смогла поразить цели отчасти из-за российских средств РЭБ. "Оно просто не сработало", — заявил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНесмотря на то, что тип оружия не раскрывается, эксперты предполагают, что речь идет о бомбе малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которую Украина начала использовать в феврале.Отмечается, что российские средства радиоэлектронной борьбы уже создавали проблемы другому американскому высокоточному оружию, такому как система залпового огня GMLRS и снаряды JDAM, поставляемые Украине.Ранее старший научный сотрудник Гудзоновского института Дэниел Патт заявил Конгрессу, что артиллерийские снаряды Escalibur с GPS-наведением имели 70-процентную эффективность при первом применении в Украине, но через шесть недель эта цифра упала до шести процентов из-за адаптации средств РЭБ.Полный текст публикации читайте на ИноСМИ
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РОССИЯ, УКРАИНА, Новости, Вооружения, СВО, РЭБ
"Оно просто не сработало". Новое американское оружие провалилось на Украине
BI: Россия сбивает поставленные американские бомбы при помощи РЭБ на Украине
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Российские средства РЭБ успешно обезвреживают американское высокоточное оружие на Украине, которым, вероятно, является бомба GLSDB, пишет
издание Business Insider.
Согласно словам заместителя министра обороны США по закупкам и снабжению Уильяма Лапланте, новая версия американского высокоточного оружия не смогла поразить цели отчасти из-за российских средств РЭБ. "Оно просто не сработало", — заявил он.
Несмотря на то, что тип оружия не раскрывается, эксперты предполагают, что речь идет о бомбе малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которую Украина начала использовать в феврале.
Отмечается, что российские средства радиоэлектронной борьбы уже создавали проблемы другому американскому высокоточному оружию, такому как система залпового огня GMLRS и снаряды JDAM, поставляемые Украине.
Ранее старший научный сотрудник Гудзоновского института Дэниел Патт заявил Конгрессу, что артиллерийские снаряды Escalibur с GPS-наведением имели 70-процентную эффективность при первом применении в Украине, но через шесть недель эта цифра упала до шести процентов из-за адаптации средств РЭБ.
Полный текст публикации читайте
на ИноСМИ
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов