https://1prime.ru/20240502/oskal-847837484.html

В Крыму прокомментировали намек Киева атаковать Крымский мост

В Крыму прокомментировали намек Киева атаковать Крымский мост - 02.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму прокомментировали намек Киева атаковать Крымский мост

Намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на планируемый удар по Крымскому мосту является оскалом террористов, считает глава комитета крымского парламента... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T09:22+0300

2024-05-02T09:22+0300

2024-05-02T09:22+0300

политика

крымский мост

украина

атака

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/02/840970258_0:49:3471:2001_1920x0_80_0_0_26c9d1c2a0b87dea9c584a8fc4165728.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на планируемый удар по Крымскому мосту является оскалом террористов, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Кислица на своей странице в X разместил "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". При этом на каждую разновидность моста он опубликовал картинку с соответствующим изображением, а надписью "Керченские мосты" была озаглавлена пустая картинка. "Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть", — заявил Гемпель агентству РИА Новости. Он отметил, что "лживые и фанерные" политики в Киеве довели Украину до разрухи и развала и теперь пытаются разрушить гражданские объекты на территории соседней страны. Гемпель подчеркнул, что в Крыму допускают "провокации со стороны нацистского режима Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов вооружений.

https://1prime.ru/20240502/zelenskiy-847837197.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крымский мост, украина, атака