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В Крыму прокомментировали намек Киева атаковать Крымский мост - 02.05.2024, ПРАЙМ
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В Крыму прокомментировали намек Киева атаковать Крымский мост
В Крыму прокомментировали намек Киева атаковать Крымский мост - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Крыму прокомментировали намек Киева атаковать Крымский мост
Намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на планируемый удар по Крымскому мосту является оскалом террористов, считает глава комитета крымского парламента... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:22+0300
2024-05-02T09:22+0300
политика
крымский мост
украина
атака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на планируемый удар по Крымскому мосту является оскалом террористов, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Кислица на своей странице в X разместил "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". При этом на каждую разновидность моста он опубликовал картинку с соответствующим изображением, а надписью "Керченские мосты" была озаглавлена пустая картинка. "Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть", — заявил Гемпель агентству РИА Новости. Он отметил, что "лживые и фанерные" политики в Киеве довели Украину до разрухи и развала и теперь пытаются разрушить гражданские объекты на территории соседней страны. Гемпель подчеркнул, что в Крыму допускают "провокации со стороны нацистского режима Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов вооружений.
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крымский мост, украина, атака
Политика, Крымский мост, УКРАИНА, атака
09:22 02.05.2024
 
В Крыму прокомментировали намек Киева атаковать Крымский мост

Гемпель: за намеком Киева на атаку по Крымскому виден оскал террористов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост полностью открыли для автомобильного движения
Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на планируемый удар по Крымскому мосту является оскалом террористов, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Кислица на своей странице в X разместил "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". При этом на каждую разновидность моста он опубликовал картинку с соответствующим изображением, а надписью "Керченские мосты" была озаглавлена пустая картинка.
"Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть", — заявил Гемпель агентству РИА Новости.
Он отметил, что "лживые и фанерные" политики в Киеве довели Украину до разрухи и развала и теперь пытаются разрушить гражданские объекты на территории соседней страны.
Гемпель подчеркнул, что в Крыму допускают "провокации со стороны нацистского режима Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей".
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов вооружений.
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