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Уже все: ФРС не готова, ослабление впереди

Уже все: ФРС не готова, ослабление впереди - 02.05.2024, ПРАЙМ

Уже все: ФРС не готова, ослабление впереди

Российская валюта завершила последний день апреля умеренным ослаблением по отношению к доллару США и евро. По итогам торгов 30 апреля курс доллара вырос на... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T08:57+0300

2024-05-02T08:57+0300

2024-05-02T09:53+0300

экономика

мнения аналитиков

фрс сша

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российская валюта завершила последний день апреля умеренным ослаблением по отношению к доллару США и евро. По итогам торгов 30 апреля курс доллара вырос на 0,06% и закрылся на отметке 93,05 рубля, в то время как курс евро прибавил 0,43%, достигнув 99,71 рубля. Пара юань/рубль закрылась на уровне 12,73 рубля.На протяжении дня цена колебалась вокруг отметки 93,15 рубля за доллар. В праздничные дни активность участников торгов на рынке была невысокой. Давление на рубль оказывало снижение мировых цен на нефть. С начала недели нефтяные котировки потеряли 4%, опустившись до $83,26 за баррель марки Brent. Трейдеры отреагировали на ожидания перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, что ослабило опасения возможного перебоя с поставками нефти с Ближнего Востока. Дополнительное негативное влияние на нефтяные цены оказал рост индекса доллара после заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла.Небольшую поддержку рублю оказали российские экспортеры, совершавшие продажу валютной выручки в преддверии налоговых выплат 2 мая.1 мая стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,72% до $83,55 за баррель. Падение нефтяных цен усугубилось на фоне ралли доллара после апрельского заседания ФРС США и выступления главы регулятора Пауэлла. Как и ожидалось, американский Центробанк сохранил базовую процентную ставку неизменной в диапазоне 5,25-5,5%. Пауэлл отметил, что инфляция заметно снизилась за последний год, но все еще остается выше целевого уровня 2%. ФРС не планирует приступать к снижению ставок до тех пор, пока не обретет уверенность, что инфляция устойчиво движется к 2%. Регулятор готов сохранять текущий жесткий курс денежно-кредитной политики до тех пор, пока это будет необходимо, и отреагирует на неожиданное ухудшение ситуации на рынке труда. При этом Пауэлл счел маловероятным, что следующим шагом станет повышение ставки.2 мая котировки Brent торговались вблизи $83,93 за баррель. Ситуация складывалась критическая для покупателей, поскольку цена находилась около важного уровня поддержки. Если по итогам торгового дня нефть закроется ниже $83,50, то вероятность дальнейшего падения до отметки $80,50 за баррель возрастет. Теперь внимание инвесторов переключилось на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу и дадут представление о динамике внутреннего спроса в американской экономике.С 26 апреля рубль постепенно сдавал позиции, растеряв часть ранее заработанной прибыли. Курс доллара продолжает торговаться около отметки 93 рубля, однако в случае закрытия выше 93,30 рубля вероятно новое усиление давления на российскую валюту.В среднесрочной перспективе риски смещены в сторону дальнейшего ослабления рубля. Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз, согласно которому среднегодовой курс рубля составит 94,7 за доллар в 2024 году и 98,6 за доллар в 2025 году, что предполагает умеренное обесценение российской национальной валюты.30 апреля индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, до 3469,83 п., индекс РТС - на 0,23%, до 1174,68 п. Значение индекса находится у сопротивления 3485 п. Чем дольше индекс торгуется около 3485 пунктов, тем выше вероятность роста к 3515 пунктов.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, фрс сша