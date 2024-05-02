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Уже все: ФРС не готова, ослабление впереди - 02.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240502/oslablenie-847836368.html
Уже все: ФРС не готова, ослабление впереди
Уже все: ФРС не готова, ослабление впереди - 02.05.2024, ПРАЙМ
Уже все: ФРС не готова, ослабление впереди
Российская валюта завершила последний день апреля умеренным ослаблением по отношению к доллару США и евро. По итогам торгов 30 апреля курс доллара вырос на... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T08:57+0300
2024-05-02T09:53+0300
экономика
мнения аналитиков
фрс сша
?1714632827
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российская валюта завершила последний день апреля умеренным ослаблением по отношению к доллару США и евро. По итогам торгов 30 апреля курс доллара вырос на 0,06% и закрылся на отметке 93,05 рубля, в то время как курс евро прибавил 0,43%, достигнув 99,71 рубля. Пара юань/рубль закрылась на уровне 12,73 рубля.На протяжении дня цена колебалась вокруг отметки 93,15 рубля за доллар. В праздничные дни активность участников торгов на рынке была невысокой. Давление на рубль оказывало снижение мировых цен на нефть. С начала недели нефтяные котировки потеряли 4%, опустившись до $83,26 за баррель марки Brent. Трейдеры отреагировали на ожидания перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, что ослабило опасения возможного перебоя с поставками нефти с Ближнего Востока. Дополнительное негативное влияние на нефтяные цены оказал рост индекса доллара после заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла.Небольшую поддержку рублю оказали российские экспортеры, совершавшие продажу валютной выручки в преддверии налоговых выплат 2 мая.1 мая стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,72% до $83,55 за баррель. Падение нефтяных цен усугубилось на фоне ралли доллара после апрельского заседания ФРС США и выступления главы регулятора Пауэлла. Как и ожидалось, американский Центробанк сохранил базовую процентную ставку неизменной в диапазоне 5,25-5,5%. Пауэлл отметил, что инфляция заметно снизилась за последний год, но все еще остается выше целевого уровня 2%. ФРС не планирует приступать к снижению ставок до тех пор, пока не обретет уверенность, что инфляция устойчиво движется к 2%. Регулятор готов сохранять текущий жесткий курс денежно-кредитной политики до тех пор, пока это будет необходимо, и отреагирует на неожиданное ухудшение ситуации на рынке труда. При этом Пауэлл счел маловероятным, что следующим шагом станет повышение ставки.2 мая котировки Brent торговались вблизи $83,93 за баррель. Ситуация складывалась критическая для покупателей, поскольку цена находилась около важного уровня поддержки. Если по итогам торгового дня нефть закроется ниже $83,50, то вероятность дальнейшего падения до отметки $80,50 за баррель возрастет. Теперь внимание инвесторов переключилось на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу и дадут представление о динамике внутреннего спроса в американской экономике.С 26 апреля рубль постепенно сдавал позиции, растеряв часть ранее заработанной прибыли. Курс доллара продолжает торговаться около отметки 93 рубля, однако в случае закрытия выше 93,30 рубля вероятно новое усиление давления на российскую валюту.В среднесрочной перспективе риски смещены в сторону дальнейшего ослабления рубля. Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз, согласно которому среднегодовой курс рубля составит 94,7 за доллар в 2024 году и 98,6 за доллар в 2025 году, что предполагает умеренное обесценение российской национальной валюты.30 апреля индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, до 3469,83 п., индекс РТС - на 0,23%, до 1174,68 п. Значение индекса находится у сопротивления 3485 п. Чем дольше индекс торгуется около 3485 пунктов, тем выше вероятность роста к 3515 пунктов.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, фрс сша
Экономика, Мнения аналитиков, ФРС США
08:57 02.05.2024 (обновлено: 09:53 02.05.2024)
 

Уже все: ФРС не готова, ослабление впереди

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российская валюта завершила последний день апреля умеренным ослаблением по отношению к доллару США и евро. По итогам торгов 30 апреля курс доллара вырос на 0,06% и закрылся на отметке 93,05 рубля, в то время как курс евро прибавил 0,43%, достигнув 99,71 рубля. Пара юань/рубль закрылась на уровне 12,73 рубля.
На протяжении дня цена колебалась вокруг отметки 93,15 рубля за доллар. В праздничные дни активность участников торгов на рынке была невысокой. Давление на рубль оказывало снижение мировых цен на нефть. С начала недели нефтяные котировки потеряли 4%, опустившись до $83,26 за баррель марки Brent. Трейдеры отреагировали на ожидания перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, что ослабило опасения возможного перебоя с поставками нефти с Ближнего Востока. Дополнительное негативное влияние на нефтяные цены оказал рост индекса доллара после заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла.
Небольшую поддержку рублю оказали российские экспортеры, совершавшие продажу валютной выручки в преддверии налоговых выплат 2 мая.
1 мая стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,72% до $83,55 за баррель. Падение нефтяных цен усугубилось на фоне ралли доллара после апрельского заседания ФРС США и выступления главы регулятора Пауэлла. Как и ожидалось, американский Центробанк сохранил базовую процентную ставку неизменной в диапазоне 5,25-5,5%. Пауэлл отметил, что инфляция заметно снизилась за последний год, но все еще остается выше целевого уровня 2%. ФРС не планирует приступать к снижению ставок до тех пор, пока не обретет уверенность, что инфляция устойчиво движется к 2%. Регулятор готов сохранять текущий жесткий курс денежно-кредитной политики до тех пор, пока это будет необходимо, и отреагирует на неожиданное ухудшение ситуации на рынке труда. При этом Пауэлл счел маловероятным, что следующим шагом станет повышение ставки.
2 мая котировки Brent торговались вблизи $83,93 за баррель. Ситуация складывалась критическая для покупателей, поскольку цена находилась около важного уровня поддержки. Если по итогам торгового дня нефть закроется ниже $83,50, то вероятность дальнейшего падения до отметки $80,50 за баррель возрастет. Теперь внимание инвесторов переключилось на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу и дадут представление о динамике внутреннего спроса в американской экономике.
С 26 апреля рубль постепенно сдавал позиции, растеряв часть ранее заработанной прибыли. Курс доллара продолжает торговаться около отметки 93 рубля, однако в случае закрытия выше 93,30 рубля вероятно новое усиление давления на российскую валюту.
В среднесрочной перспективе риски смещены в сторону дальнейшего ослабления рубля. Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз, согласно которому среднегодовой курс рубля составит 94,7 за доллар в 2024 году и 98,6 за доллар в 2025 году, что предполагает умеренное обесценение российской национальной валюты.
30 апреля индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, до 3469,83 п., индекс РТС - на 0,23%, до 1174,68 п. Значение индекса находится у сопротивления 3485 п. Чем дольше индекс торгуется около 3485 пунктов, тем выше вероятность роста к 3515 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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