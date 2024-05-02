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В Италии пригрозили ответить России на решения по Ariston и BSH Hausgerate - 02.05.2024, ПРАЙМ
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В Италии пригрозили ответить России на решения по Ariston и BSH Hausgerate
В Италии пригрозили ответить России на решения по Ariston и BSH Hausgerate - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Италии пригрозили ответить России на решения по Ariston и BSH Hausgerate
ЕС готовит меры по возмещению ущерба после решения Москвы о передаче во временное управление активов компаний из Германии и Италии, заявил в интервью газете... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:52+0300
2024-05-02T11:53+0300
экономика
италия
временное управление
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РИМ, 2 мая – ПРАЙМ. ЕС готовит меры по возмещению ущерба после решения Москвы о передаче во временное управление активов компаний из Германии и Италии, заявил в интервью газете Corriere della Sera министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Мы находимся в контакте с Еврокомиссией для выработки положения, которое позволит компаниям, подвергшимся такого рода российским решениям, получить возмещение ущерба за счёт активов бенефициаров национализации… Мы надеемся, что мера, которую мы готовим на европейском уровне, отобьёт у россиян желание продолжать идти по этому пути", — сказал Урсо. В понедельник МИД Италии сообщил, что проведет рабочее заседание по ситуации с итальянскими фирмами в России. Мероприятие планируют посетить представители объединения промышленников Confindustria, государственного торгового агентства Ice, Минфина Италии и компаний, работающих на российском рынке. BSH Hausgerate GmbH — фирма из ФРГ по производству бытовой техники. Она основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens. Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. После вызова в МИД Италии посла РФ в Риме Алексея Парамонова дипмиссия отметила, что 100% доли в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь" принадлежат материнской компании "Аристон Холдинг Н.В." (Нидерланды). Парамонов подчеркнул, что решения по передаче Ariston осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств. "Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
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италия, временное управление
Экономика, ИТАЛИЯ, временное управление
11:52 02.05.2024 (обновлено: 11:53 02.05.2024)
 
В Италии пригрозили ответить России на решения по Ariston и BSH Hausgerate

"Сделано в Италии": ЕС готовит ответ РФ на решения по Ariston и BSH Hausgerate

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© AFP / Alberto Pizzoli
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РИМ, 2 мая – ПРАЙМ. ЕС готовит меры по возмещению ущерба после решения Москвы о передаче во временное управление активов компаний из Германии и Италии, заявил в интервью газете Corriere della Sera министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Мы находимся в контакте с Еврокомиссией для выработки положения, которое позволит компаниям, подвергшимся такого рода российским решениям, получить возмещение ущерба за счёт активов бенефициаров национализации… Мы надеемся, что мера, которую мы готовим на европейском уровне, отобьёт у россиян желание продолжать идти по этому пути", — сказал Урсо.
В понедельник МИД Италии сообщил, что проведет рабочее заседание по ситуации с итальянскими фирмами в России. Мероприятие планируют посетить представители объединения промышленников Confindustria, государственного торгового агентства Ice, Минфина Италии и компаний, работающих на российском рынке.
BSH Hausgerate GmbH — фирма из ФРГ по производству бытовой техники. Она основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.
Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. После вызова в МИД Италии посла РФ в Риме Алексея Парамонова дипмиссия отметила, что 100% доли в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь" принадлежат материнской компании "Аристон Холдинг Н.В." (Нидерланды). Парамонов подчеркнул, что решения по передаче Ariston осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств.
"Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
Посол России в Италии исчерпывающе объяснил решение по "дочке" Ariston
29 апреля, 13:38
 
ЭкономикаИТАЛИЯвременное управление
 
 
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