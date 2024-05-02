https://1prime.ru/20240502/pereboi-847868931.html
В Maersk спрогнозировали перебои в международной торговле до конца года
В Maersk спрогнозировали перебои в международной торговле до конца года - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Maersk спрогнозировали перебои в международной торговле до конца года
Перебои в международной торговле из-за напряженной ситуации с судоходством в Красном море могут сохраниться до конца текущего года, сообщил глава датской... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T15:38+0300
2024-05-02T15:38+0300
2024-05-02T15:41+0300
экономика
красное море
maersk
хуситы
морские перевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a34b7bb56310cf8079678644cd0621b2.jpg
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Перебои в международной торговле из-за напряженной ситуации с судоходством в Красном море могут сохраниться до конца текущего года, сообщил глава датской судоходной компании Moller-Maersk Винсент Клерк. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него. В интервью газете Financial Times Клерк подчеркнул, что перебои в международной торговле из-за ситуации в Красном море "не будут кратковременными, продолжатся, как минимум, во второй половине года". "Мы не оцениваем оптимистично вероятность того, что будем вскоре ходить через Суэц", - добавил он. По словам главы Maersk, признаков ослабления напряженности в Красном море пока не видно, при этом маршрут в обход через мыс Доброй Надежды занимает больше времени и обходится компаниям дороже, чем маршрут через Суэцкий канал. По мнению Клерка, такой рост стоимости перевозок по морю может привести к инфляционному давлению, которое будет трудно преодолеть. Maersk - вторая по величине судоходная компания в мире, согласно рейтингу портала анализа морских перевозок Alphaliner. Компания была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. В настоящее время работает в 130 странах, штат сотрудников составляет около 100 тысяч человек.
https://1prime.ru/20240408/es-847182585.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dee897121f4a36fd9f53896be8aff323.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красное море, maersk, хуситы, морские перевозки
Экономика, КРАСНОЕ МОРЕ, Maersk, хуситы, Морские перевозки
В Maersk спрогнозировали перебои в международной торговле до конца года
Глава Maersk Клерк: перебои в торговле в Красном море сохранятся до конца года
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Перебои в международной торговле из-за напряженной ситуации с судоходством в Красном море могут сохраниться до конца текущего года, сообщил глава датской судоходной компании Moller-Maersk Винсент Клерк.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него.
В интервью газете Financial Times Клерк подчеркнул, что перебои в международной торговле из-за ситуации в Красном море "не будут кратковременными, продолжатся, как минимум, во второй половине года".
Боррель оценил результаты миссии ЕС в Красном море
"Мы не оцениваем оптимистично вероятность того, что будем вскоре ходить через Суэц", - добавил он.
По словам главы Maersk, признаков ослабления напряженности в Красном море пока не видно, при этом маршрут в обход через мыс Доброй Надежды занимает больше времени и обходится компаниям дороже, чем маршрут через Суэцкий канал. По мнению Клерка, такой рост стоимости перевозок по морю может привести к инфляционному давлению, которое будет трудно преодолеть.
Maersk - вторая по величине судоходная компания в мире, согласно рейтингу портала анализа морских перевозок Alphaliner. Компания была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. В настоящее время работает в 130 странах, штат сотрудников составляет около 100 тысяч человек.