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В Maersk спрогнозировали перебои в международной торговле до конца года

В Maersk спрогнозировали перебои в международной торговле до конца года - 02.05.2024, ПРАЙМ

В Maersk спрогнозировали перебои в международной торговле до конца года

Перебои в международной торговле из-за напряженной ситуации с судоходством в Красном море могут сохраниться до конца текущего года, сообщил глава датской... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T15:38+0300

2024-05-02T15:38+0300

2024-05-02T15:41+0300

экономика

красное море

maersk

хуситы

морские перевозки

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Перебои в международной торговле из-за напряженной ситуации с судоходством в Красном море могут сохраниться до конца текущего года, сообщил глава датской судоходной компании Moller-Maersk Винсент Клерк. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через него. В интервью газете Financial Times Клерк подчеркнул, что перебои в международной торговле из-за ситуации в Красном море "не будут кратковременными, продолжатся, как минимум, во второй половине года". "Мы не оцениваем оптимистично вероятность того, что будем вскоре ходить через Суэц", - добавил он. По словам главы Maersk, признаков ослабления напряженности в Красном море пока не видно, при этом маршрут в обход через мыс Доброй Надежды занимает больше времени и обходится компаниям дороже, чем маршрут через Суэцкий канал. По мнению Клерка, такой рост стоимости перевозок по морю может привести к инфляционному давлению, которое будет трудно преодолеть. Maersk - вторая по величине судоходная компания в мире, согласно рейтингу портала анализа морских перевозок Alphaliner. Компания была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. В настоящее время работает в 130 странах, штат сотрудников составляет около 100 тысяч человек.

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красное море, maersk, хуситы, морские перевозки