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В Кремле раскритиковали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине

В Кремле раскритиковали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле раскритиковали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине

Конференция по Украине в Швейцарии явно не нацелена на результат. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T12:38+0300

2024-05-02T12:38+0300

2024-05-02T12:38+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Конференция по Украине в Швейцарии явно не нацелена на результат. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня, но Россия в ней не будет участвовать. Хотя Швейцария пригласила более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, ООН и других международных организациий, Россия не получила приглашения."Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России?", - заметил он.Песков также подчеркнул, что позиция России по переговорам оставалась последовательной, прозрачной и была неоднократно подтверждена президентом страны.По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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россия, украина, швейцария, новости