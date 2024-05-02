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В Кремле раскритиковали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине
В Кремле раскритиковали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскритиковали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине
Конференция по Украине в Швейцарии явно не нацелена на результат. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:38+0300
2024-05-02T12:38+0300
2024-05-02T12:38+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Конференция по Украине в Швейцарии явно не нацелена на результат. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня, но Россия в ней не будет участвовать. Хотя Швейцария пригласила более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, ООН и других международных организациий, Россия не получила приглашения."Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России?", - заметил он.Песков также подчеркнул, что позиция России по переговорам оставалась последовательной, прозрачной и была неоднократно подтверждена президентом страны.По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Новости
В Кремле раскритиковали "мирную" конференцию в Швейцарии по Украине
Песков: мирная конференция в Швейцарии без России явно не нацелена на результат
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Конференция по Украине в Швейцарии явно не нацелена на результат. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня, но Россия в ней не будет участвовать. Хотя Швейцария пригласила более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, ООН и других международных организациий, Россия не получила приглашения.
"Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России?", - заметил он.
Песков также подчеркнул, что позиция России по переговорам оставалась последовательной, прозрачной и была неоднократно подтверждена президентом страны.
По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Мирный процесс по Украине немыслим без России, заявил МИД Швейцарии