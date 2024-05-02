Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240502/peskov-847860907.html
Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны
Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны - 02.05.2024, ПРАЙМ
Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны
США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:49+0300
2024-05-02T12:57+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
вторичные санкции
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/90/842809071_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b9323f41337ad8d437ef8ef4cbc1e7f.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Минфин США расширил список санкций, включив в него компании из России, Китая, Турции и даже Бельгии."Все все понимают. И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность, и мы рассчитывает дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20240502/ssha-847860114.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/90/842809071_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e24e6767c74d2d6d656020865d3b0336.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, россия, сша, вторичные санкции
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, вторичные санкции
12:49 02.05.2024 (обновлено: 12:57 02.05.2024)
 
Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны

Песков: давление США на сотрудничающие с РФ страны не повлияет на их отношения с Москвой

© POOL | Перейти в медиабанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Минфин США расширил список санкций, включив в него компании из России, Китая, Турции и даже Бельгии.
"Все все понимают. И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность, и мы рассчитывает дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений", - сказал он журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт
12:21
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯСШАвторичные санкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала