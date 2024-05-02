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Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны
Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны - 02.05.2024, ПРАЙМ
Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны
США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:49+0300
2024-05-02T12:49+0300
2024-05-02T12:57+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
вторичные санкции
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Минфин США расширил список санкций, включив в него компании из России, Китая, Турции и даже Бельгии."Все все понимают. И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность, и мы рассчитывает дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20240502/ssha-847860114.html
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дмитрий песков, россия, сша, вторичные санкции
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, вторичные санкции
Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны
Песков: давление США на сотрудничающие с РФ страны не повлияет на их отношения с Москвой
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Минфин США расширил список санкций, включив в него компании из России, Китая, Турции и даже Бельгии.
"Все все понимают. И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность, и мы рассчитывает дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений", - сказал он журналистам.
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