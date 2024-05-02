https://1prime.ru/20240502/peskov-847860907.html

Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны

Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны - 02.05.2024, ПРАЙМ

Песков заявил о давлении США на сотрудничающие с Россией страны

США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T12:49+0300

2024-05-02T12:49+0300

2024-05-02T12:57+0300

политика

дмитрий песков

россия

сша

вторичные санкции

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. США продолжают неприкрытое давление на сотрудничающие с РФ страны, но это не способно повлиять на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Минфин США расширил список санкций, включив в него компании из России, Китая, Турции и даже Бельгии."Все все понимают. И действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы, но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность, и мы рассчитывает дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений", - сказал он журналистам.

https://1prime.ru/20240502/ssha-847860114.html

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дмитрий песков, россия, сша, вторичные санкции