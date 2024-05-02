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"Их нельзя убить". В США раскрыли, как готовятся воевать с русскими

"Их нельзя убить". В США раскрыли, как готовятся воевать с русскими - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Их нельзя убить". В США раскрыли, как готовятся воевать с русскими

Американские военные сделали выводы из российско-украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Foreign Policy. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T11:40+0300

2024-05-02T11:40+0300

2024-05-02T11:41+0300

вооружения

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Американские военные сделали выводы из российско-украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Foreign Policy.Представители издания посетили расположенный в пустыне Мохаве полигон Форт-Ирвин. Там проводились учения под названием "Проект "Конвергенция". Специально для этого мероприятия были созданы декорации — "город" под названием Уджен.В качестве врага в рамках учений использовались сами военные США, действовавшие по образцу российской или китайской армий. Причем организаторы учений постарались сделать своих "противников" даже "более сильными", чем в реальности. Американцы учли опыт сражений за Мариуполь и Херсон на Украине. Организаторы даже наняли актеров, игравших мирных жителей. Отмечается, что пехота только начала привыкать к новой реальности. "Если российско-украинский конфликт и научил чему-то армию (США. — ред.), так это тому, что нужно смотреть вверх. Солдаты прислушиваются к дронам и придумывают боевые приемы для защиты от них. Если что-то можно увидеть или почувствовать, это можно убить", — пишет издание.Отмечается, что основной особенностью "Проекта "Конвергенция" было противостояние "врагу" в основном роботов. Беспилотники сбрасывали на назначенного в рамках учений противника пенопластовые "снаряды", роботы-собаки обыскивали жилые дома, а беспилотные колесные бронемашины имитировали обстрел позиций из "Джавелинов".По словам участника учений лейтенанта Айзека Маккарди, вести боевые действия против машин психологически было непросто. "Когда ты стреляешь в робота и не можешь его убить, это совершенно особое ощущение", — заявил он. При этом авторы материала сообщили, что реальное оружие на учениях не применялось и оценить эффективность наземных безэкипажных платформ не представляется возможным.Foreign Policy считает, что учения стали шагом на пути к внедрению наземных беспилотных систем в армейские подразделения, при этом полной замены людей на роботов не планируется.

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украина, сша, учения