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"Их нельзя убить". В США раскрыли, как готовятся воевать с русскими - 02.05.2024, ПРАЙМ
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"Их нельзя убить". В США раскрыли, как готовятся воевать с русскими
"Их нельзя убить". В США раскрыли, как готовятся воевать с русскими - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Их нельзя убить". В США раскрыли, как готовятся воевать с русскими
Американские военные сделали выводы из российско-украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Foreign Policy. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:40+0300
2024-05-02T11:41+0300
вооружения
украина
сша
учения
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Американские военные сделали выводы из российско-украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Foreign Policy.Представители издания посетили расположенный в пустыне Мохаве полигон Форт-Ирвин. Там проводились учения под названием "Проект "Конвергенция". Специально для этого мероприятия были созданы декорации — "город" под названием Уджен.В качестве врага в рамках учений использовались сами военные США, действовавшие по образцу российской или китайской армий. Причем организаторы учений постарались сделать своих "противников" даже "более сильными", чем в реальности. Американцы учли опыт сражений за Мариуполь и Херсон на Украине. Организаторы даже наняли актеров, игравших мирных жителей. Отмечается, что пехота только начала привыкать к новой реальности. "Если российско-украинский конфликт и научил чему-то армию (США. — ред.), так это тому, что нужно смотреть вверх. Солдаты прислушиваются к дронам и придумывают боевые приемы для защиты от них. Если что-то можно увидеть или почувствовать, это можно убить", — пишет издание.Отмечается, что основной особенностью "Проекта "Конвергенция" было противостояние "врагу" в основном роботов. Беспилотники сбрасывали на назначенного в рамках учений противника пенопластовые "снаряды", роботы-собаки обыскивали жилые дома, а беспилотные колесные бронемашины имитировали обстрел позиций из "Джавелинов".По словам участника учений лейтенанта Айзека Маккарди, вести боевые действия против машин психологически было непросто. "Когда ты стреляешь в робота и не можешь его убить, это совершенно особое ощущение", — заявил он. При этом авторы материала сообщили, что реальное оружие на учениях не применялось и оценить эффективность наземных безэкипажных платформ не представляется возможным.Foreign Policy считает, что учения стали шагом на пути к внедрению наземных беспилотных систем в армейские подразделения, при этом полной замены людей на роботов не планируется.
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украина, сша, учения
Вооружения, УКРАИНА, США, учения
11:40 02.05.2024 (обновлено: 11:41 02.05.2024)
 
"Их нельзя убить". В США раскрыли, как готовятся воевать с русскими

Foreign Policy: американские военные сделали вывод из конфликта на Украине

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкПоказательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии
Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Оксана Джадан
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Американские военные сделали выводы из российско-украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Foreign Policy.
Представители издания посетили расположенный в пустыне Мохаве полигон Форт-Ирвин. Там проводились учения под названием "Проект "Конвергенция". Специально для этого мероприятия были созданы декорации — "город" под названием Уджен.
В качестве врага в рамках учений использовались сами военные США, действовавшие по образцу российской или китайской армий. Причем организаторы учений постарались сделать своих "противников" даже "более сильными", чем в реальности. Американцы учли опыт сражений за Мариуполь и Херсон на Украине. Организаторы даже наняли актеров, игравших мирных жителей.
Отмечается, что пехота только начала привыкать к новой реальности. "Если российско-украинский конфликт и научил чему-то армию (США. — ред.), так это тому, что нужно смотреть вверх. Солдаты прислушиваются к дронам и придумывают боевые приемы для защиты от них. Если что-то можно увидеть или почувствовать, это можно убить", — пишет издание.
Отмечается, что основной особенностью "Проекта "Конвергенция" было противостояние "врагу" в основном роботов. Беспилотники сбрасывали на назначенного в рамках учений противника пенопластовые "снаряды", роботы-собаки обыскивали жилые дома, а беспилотные колесные бронемашины имитировали обстрел позиций из "Джавелинов".
По словам участника учений лейтенанта Айзека Маккарди, вести боевые действия против машин психологически было непросто. "Когда ты стреляешь в робота и не можешь его убить, это совершенно особое ощущение", — заявил он. При этом авторы материала сообщили, что реальное оружие на учениях не применялось и оценить эффективность наземных безэкипажных платформ не представляется возможным.
Foreign Policy считает, что учения стали шагом на пути к внедрению наземных беспилотных систем в армейские подразделения, при этом полной замены людей на роботов не планируется.
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