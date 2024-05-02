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В Польше призвали создать европейскую "тяжелую бригаду" войск
В Польше призвали создать европейскую "тяжелую бригаду" войск - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Польше призвали создать европейскую "тяжелую бригаду" войск
Европе следует создать "тяжелую бригаду" войск для быстрого реагирования на события в соседних регионах. Об этом заявил в эфире телеканала TVP World глава МИД... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:16+0300
2024-05-02T12:16+0300
2024-05-02T12:17+0300
польша
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ВАРШАВА, 2 мая - ПРАЙМ. Европе следует создать "тяжелую бригаду" войск для быстрого реагирования на события в соседних регионах. Об этом заявил в эфире телеканала TVP World глава МИД Польши Радослав Сикорский.Тяжелая бригада ЕС, отметил он, даст Брюсселю возможность немедленно реагировать на чрезвычайные ситуации и не просить помощи у США."События на Балканах или в Северной Африке – это примеры ситуаций, в которых Европа не должна обращаться к Соединенным Штатам", - добавил Сикорский.
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польша, европа, войска, сша
ПОЛЬША, ЕВРОПА, войска, США
В Польше призвали создать европейскую "тяжелую бригаду" войск
Глава МИД Польши Сикорский: надо создать "тяжелую бригаду" войск для действий за границей