Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше призвали создать европейскую "тяжелую бригаду" войск - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240502/polsha-847859604.html
В Польше призвали создать европейскую "тяжелую бригаду" войск
В Польше призвали создать европейскую "тяжелую бригаду" войск - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Польше призвали создать европейскую "тяжелую бригаду" войск
Европе следует создать "тяжелую бригаду" войск для быстрого реагирования на события в соседних регионах. Об этом заявил в эфире телеканала TVP World глава МИД... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:16+0300
2024-05-02T12:17+0300
польша
европа
войска
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 2 мая - ПРАЙМ. Европе следует создать "тяжелую бригаду" войск для быстрого реагирования на события в соседних регионах. Об этом заявил в эфире телеканала TVP World глава МИД Польши Радослав Сикорский.Тяжелая бригада ЕС, отметил он, даст Брюсселю возможность немедленно реагировать на чрезвычайные ситуации и не просить помощи у США."События на Балканах или в Северной Африке – это примеры ситуаций, в которых Европа не должна обращаться к Соединенным Штатам", - добавил Сикорский.
https://1prime.ru/20240501/bezhentsy-847826750.html
польша
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, европа, войска, сша
ПОЛЬША, ЕВРОПА, войска, США
12:16 02.05.2024 (обновлено: 12:17 02.05.2024)
 
В Польше призвали создать европейскую "тяжелую бригаду" войск

Глава МИД Польши Сикорский: надо создать "тяжелую бригаду" войск для действий за границей

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© flickr.com / Terra Libera
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 2 мая - ПРАЙМ. Европе следует создать "тяжелую бригаду" войск для быстрого реагирования на события в соседних регионах. Об этом заявил в эфире телеканала TVP World глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Тяжелая бригада ЕС, отметил он, даст Брюсселю возможность немедленно реагировать на чрезвычайные ситуации и не просить помощи у США.
"События на Балканах или в Северной Африке – это примеры ситуаций, в которых Европа не должна обращаться к Соединенным Штатам", - добавил Сикорский.
Украинские беженцы в польском городе Пшемысль - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами
Вчера, 16:51
 
ПОЛЬШАЕВРОПАвойскаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала