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На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ
На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ - 02.05.2024, ПРАЙМ
На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ
Предприятие Ethical Capital Partners, которое владеет PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в качестве поставщика электронных услуг на Украине, заявил... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T23:00+0300
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Предприятие Ethical Capital Partners, которое владеет PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в качестве поставщика электронных услуг на Украине, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.PornHub является одним из самых популярных порносайтов в мире.В декабре прошлого года Гетманцев сообщал, что Украина оштрафовала на 5,5 тысячи долларов PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. "Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов", — отметил Гетманцев в Telegram-канале. Он добавил, что на Украине продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. Так, в первом квартале 2024 года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков. Крупнейшие из них – компании Google, Apple, META platforms*, Valve corporation. В качестве "положительного" примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans. Она уплатила в бюджет Украины 700 тысяч долларов с начала года. Он также заявил, что Украина по просмотрам PornHub занимает 14-е место. Гетманцев ранее сообщал, что получаемые средства тратят на нужды украинской армии. *деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
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ндс, украина, всу
На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ
На Украине НДС компании, владеющей PornHub, направят ВСУ
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Предприятие Ethical Capital Partners, которое владеет PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в качестве поставщика электронных услуг на Украине, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
PornHub является одним из самых популярных порносайтов в мире.
В декабре прошлого года Гетманцев сообщал, что Украина оштрафовала на 5,5 тысячи долларов PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги.
"Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов", — отметил Гетманцев в Telegram-канале.
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Он добавил, что на Украине продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. Так, в первом квартале 2024 года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков. Крупнейшие из них – компании Google, Apple, META platforms*, Valve corporation. В качестве "положительного" примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans. Она уплатила в бюджет Украины 700 тысяч долларов с начала года.
Он также заявил, что Украина по просмотрам PornHub занимает 14-е место.
Гетманцев ранее сообщал, что получаемые средства тратят на нужды украинской армии.
*деятельность Meta запрещена в России как экстремистская