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В Москве пожар в здании увеличился до 2,5 тысяч "квадратов" - 02.05.2024, ПРАЙМ
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В Москве пожар в здании увеличился до 2,5 тысяч "квадратов"
В Москве пожар в здании увеличился до 2,5 тысяч "квадратов" - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Москве пожар в здании увеличился до 2,5 тысяч "квадратов"
Пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы составляет 2500 квадратных метров, обрушилась крыша на площади 1000 квадратных... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T22:42+0300
2024-05-02T23:45+0300
происшествия
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы составляет 2500 квадратных метров, обрушилась крыша на площади 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России Ранее в ведомстве указывали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. Сведений о пострадавших пока нет. "Площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 1000 квадратных метров", — указывается в публикации. Отмечается, что задействованы 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Пресс-служба МЧС добавила, что три вертолета Московского авиационного центра совершили 17 сбросов воды общим объемом 95 тонн во время тушения.
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пожар, москва
Происшествия, пожар, МОСКВА
22:42 02.05.2024 (обновлено: 23:45 02.05.2024)
 
В Москве пожар в здании увеличился до 2,5 тысяч "квадратов"

МЧС: площадь пожара в здании на востоке Москвы составляет 2,5 тысяч "квадратов"

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы составляет 2500 квадратных метров, обрушилась крыша на площади 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России
Ранее в ведомстве указывали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. Сведений о пострадавших пока нет.
"Площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 1000 квадратных метров", — указывается в публикации.
Отмечается, что задействованы 120 человек личного состава и 35 единиц техники.
Пресс-служба МЧС добавила, что три вертолета Московского авиационного центра совершили 17 сбросов воды общим объемом 95 тонн во время тушения.
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