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Raiffeisen Bank увеличил прибыль в России на восемь процентов
Raiffeisen Bank увеличил прибыль в России на восемь процентов - 02.05.2024, ПРАЙМ
Raiffeisen Bank увеличил прибыль в России на восемь процентов
Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале 2024 года выросла на 8,2% по сравнению с... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:31+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале 2024 года выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 326 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка. Чистый процентный доход RBI в России сократился на 2,2% год к году, до 368 миллионов евро. Операционная прибыль банка в РФ снизилась на 34,1% в годовом выражении, до 593 миллионов евро. Консолидированная прибыль всего RBI за квартал выросла на 1% - до 664 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 1,94 евро после 1,92 евро годом ранее. Чистый процентный доход вырос на 5,1% год к году и составил 1,455 миллиарда евро. В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года Райффайзенбанк. RBI в настоящее время рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании на конец марта 2024 года составляет 44,98 тысячи человек, из них в РФ - 9,83 тысячи.
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Экономика, РОССИЯ, Raiffeisen Bank, Новости
Raiffeisen Bank увеличил прибыль в России на восемь процентов
Прибыль Raiffeisen Bank в России в I квартале выросла на 8%, до 326 млн евро
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале 2024 года выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 326 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.
Чистый процентный доход RBI в России сократился на 2,2% год к году, до 368 миллионов евро. Операционная прибыль банка в РФ снизилась на 34,1% в годовом выражении, до 593 миллионов евро.
Консолидированная прибыль всего RBI за квартал выросла на 1% - до 664 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 1,94 евро после 1,92 евро годом ранее. Чистый процентный доход вырос на 5,1% год к году и составил 1,455 миллиарда евро.
В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года Райффайзенбанк. RBI в настоящее время рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании на конец марта 2024 года составляет 44,98 тысячи человек, из них в РФ - 9,83 тысячи.
Raiffeisen Bank ждет требования о сокращении деятельности в России