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В ГД призвали не поддерживать экономических отношений с МВФ - 02.05.2024, ПРАЙМ
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В ГД призвали не поддерживать экономических отношений с МВФ
В ГД призвали не поддерживать экономических отношений с МВФ - 02.05.2024, ПРАЙМ
В ГД призвали не поддерживать экономических отношений с МВФ
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал не поддерживать никаких экономических отношений с западными структурами,... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T16:34+0300
2024-05-02T16:34+0300
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украина
гд
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал не поддерживать никаких экономических отношений с западными структурами, которые помогают Киеву, в том числе Международным валютным фондом (МВФ). Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил в интервью РИА Новости, что МВФ занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине. "Нет никаких сомнений, что все западные структуры, которые принимают участие в помощи Украине, тем самым финансируют террористическое формирование. И относиться к ним нужно соответствующим образом, точно не поддерживать никаких отношений, в том числе и экономических", - сказал Журавлев РИА Новости. По мнению депутата, для этого необходимо официально признать Украину государством-террористом. "Уголовное преследование пособников, блокировка помощников, дипломатическое преследование поставщиков оружия - все это, считаю, давно необходимо принять на законодательном уровне", - отметил он.
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мвф, украина, гд
МВФ, УКРАИНА, ГД
16:34 02.05.2024
 
В ГД призвали не поддерживать экономических отношений с МВФ

В ГД призвали не поддерживать экономических отношений с МВФ из-за помощи Киеву

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал не поддерживать никаких экономических отношений с западными структурами, которые помогают Киеву, в том числе Международным валютным фондом (МВФ).
Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил в интервью РИА Новости, что МВФ занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине.
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"Нет никаких сомнений, что все западные структуры, которые принимают участие в помощи Украине, тем самым финансируют террористическое формирование. И относиться к ним нужно соответствующим образом, точно не поддерживать никаких отношений, в том числе и экономических", - сказал Журавлев РИА Новости.
По мнению депутата, для этого необходимо официально признать Украину государством-террористом.
"Уголовное преследование пособников, блокировка помощников, дипломатическое преследование поставщиков оружия - все это, считаю, давно необходимо принять на законодательном уровне", - отметил он.
 
МВФУКРАИНАГД
 
 
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