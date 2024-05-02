Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининграда - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240502/prodazha-847870355.html
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининграда
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининграда - 02.05.2024, ПРАЙМ
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининграда
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининградской области, в режиме онлайн билеты можно купить у "Уральских авиалиний", остальные... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T16:23+0300
2024-05-02T16:23+0300
калининград
авиабилеты
https://cdnn.1prime.ru/img/83618/94/836189487_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_96738197a6902845104a2142e2e26d93.jpg
КАЛИНИНГРАД, 2 мая — ПРАЙМ. Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининградской области, в режиме онлайн билеты можно купить у "Уральских авиалиний", остальные перевозчики по техническим причинам пока продают в кассах, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "По техническим причинам начало онлайн продаж субсидированных авиабилетов начинается у "Уральских авиалиний" сегодня, 2 мая, у "Аэрофлота" - планируется с 4 мая. Пока покупка билетов доступна только в кассах и у агентов. Авиакомпания "Смартавиа" планирует открыть продажу билетов сегодня, 2 мая, во второй половине дня и только в кассах (перечень касс будет опубликован на сайте перевозчика)", - сказал Лысков. Он отметил, что продажа субсидированных билетов ограничена, так как общее их количество составляло на момент открытия продаж 1 мая 2024 года порядка 30 тысяч (в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург из Калининграда и в обратном направлении).
https://1prime.ru/20240417/southwind-847471375.html
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83618/94/836189487_0:0:2537:1903_1920x0_80_0_0_168cbfee48be06732e651791ba905ab7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
калининград, авиабилеты
КАЛИНИНГРАД, авиабилеты
16:23 02.05.2024
 
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининграда

Авиакомпании начали продавать субсидированные билеты жителям Калининграда

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкРабота аэропорта в Калининграде
Работа аэропорта в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 2 мая — ПРАЙМ. Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининградской области, в режиме онлайн билеты можно купить у "Уральских авиалиний", остальные перевозчики по техническим причинам пока продают в кассах, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
"По техническим причинам начало онлайн продаж субсидированных авиабилетов начинается у "Уральских авиалиний" сегодня, 2 мая, у "Аэрофлота" - планируется с 4 мая. Пока покупка билетов доступна только в кассах и у агентов. Авиакомпания "Смартавиа" планирует открыть продажу билетов сегодня, 2 мая, во второй половине дня и только в кассах (перечень касс будет опубликован на сайте перевозчика)", - сказал Лысков.
Он отметил, что продажа субсидированных билетов ограничена, так как общее их количество составляло на момент открытия продаж 1 мая 2024 года порядка 30 тысяч (в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург из Калининграда и в обратном направлении).
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Туры на Southwind из Калининграда в Турцию аннулируются, сообщили в АТОР
17 апреля, 17:52
 
КАЛИНИНГРАДавиабилеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала