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Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининграда
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининграда - 02.05.2024, ПРАЙМ
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининграда
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининградской области, в режиме онлайн билеты можно купить у "Уральских авиалиний", остальные... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T16:23+0300
2024-05-02T16:23+0300
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КАЛИНИНГРАД, 2 мая — ПРАЙМ. Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининградской области, в режиме онлайн билеты можно купить у "Уральских авиалиний", остальные перевозчики по техническим причинам пока продают в кассах, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "По техническим причинам начало онлайн продаж субсидированных авиабилетов начинается у "Уральских авиалиний" сегодня, 2 мая, у "Аэрофлота" - планируется с 4 мая. Пока покупка билетов доступна только в кассах и у агентов. Авиакомпания "Смартавиа" планирует открыть продажу билетов сегодня, 2 мая, во второй половине дня и только в кассах (перечень касс будет опубликован на сайте перевозчика)", - сказал Лысков. Он отметил, что продажа субсидированных билетов ограничена, так как общее их количество составляло на момент открытия продаж 1 мая 2024 года порядка 30 тысяч (в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург из Калининграда и в обратном направлении).
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калининград, авиабилеты
Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининграда
Авиакомпании начали продавать субсидированные билеты жителям Калининграда
КАЛИНИНГРАД, 2 мая — ПРАЙМ. Авиакомпании начали продажу субсидированных билетов жителям Калининградской области, в режиме онлайн билеты можно купить у "Уральских авиалиний", остальные перевозчики по техническим причинам пока продают в кассах, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
"По техническим причинам начало онлайн продаж субсидированных авиабилетов начинается у "Уральских авиалиний" сегодня, 2 мая, у "Аэрофлота" - планируется с 4 мая. Пока покупка билетов доступна только в кассах и у агентов. Авиакомпания "Смартавиа" планирует открыть продажу билетов сегодня, 2 мая, во второй половине дня и только в кассах (перечень касс будет опубликован на сайте перевозчика)", - сказал Лысков.
Он отметил, что продажа субсидированных билетов ограничена, так как общее их количество составляло на момент открытия продаж 1 мая 2024 года порядка 30 тысяч (в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург из Калининграда и в обратном направлении).
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