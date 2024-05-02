https://1prime.ru/20240502/prognoz-847867147.html

"Опустили на дно". Названы самые слабые экономики G7

"Опустили на дно". Названы самые слабые экономики G7 - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Опустили на дно". Названы самые слабые экономики G7

Экономика Великобритании будет медленнее расти в следующем году из-за давления косвенных налогов и высоких ставок, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T15:04+0300

2024-05-02T15:04+0300

2024-05-02T15:21+0300

экономика

великобритания

германия

экономика британии

https://cdnn.1prime.ru/img/83897/05/838970567_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_40dcbea1100fd553ab89ec125ec9732b.jpg

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Экономика Великобритании будет медленнее расти в следующем году из-за давления косвенных налогов и высоких ставок, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).ОЭСР понизила свои прогнозы по Великобритании как на 2024, так и на 2025 годы, сославшись на “ужесточение макроэкономической политики”, в том числе на финансовые трудности из-за замороженных пороговых значений подоходного налога с физических лиц, а также на более высокую инфляцию в этом году. По прогнозам ОЭСР, рост экономики Великобритании составит 0,4 процента в 2024 году, что лишь немного опередит Германию, занявшую последнее место в "Большой семерке", и на процент в 2025 году, что является самым слабым показателем среди G7.Bloomberg уточняет, что ожидания ОЭСР более пессимистичны, чем прогнозы Международного валютного фонда и Управления по бюджетной ответственности Великобритании. Последние полагают, что экономика в 2025 году вырастет на 1,5 и 1,9 процента соответственно.ОЭСР приветствовала сочетание более жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики, призвав Великобританию придерживаться этой линии “до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в два процента”. ОЭСР прогнозирует, что инфляция в Британии составит в среднем 2,7 процента в этом году и 2,3 процента в 2025 году. Bloomberg указывает, что базовая инфляция там же в этом году останется выше трех процентов, а безработица вырастет с нынешних 4,2 до 4,7 процента в 2025 году.

https://1prime.ru/20240502/vsu-847842196.html

великобритания

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, германия, экономика британии