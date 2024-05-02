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На Украине предрекли значительное падение экспорта пшеницы и кукурузы
На Украине предрекли значительное падение экспорта пшеницы и кукурузы - 02.05.2024, ПРАЙМ
На Украине предрекли значительное падение экспорта пшеницы и кукурузы
Экспорт пшеницы и кукурузы с Украины может снизиться почти на четверть в период с июля 2024 года по июнь 2025-го из-за меньшего урожая, сказал агентству Рейтер... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T15:37+0300
2024-05-02T15:37+0300
2024-05-02T15:38+0300
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пшеница
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Экспорт пшеницы и кукурузы с Украины может снизиться почти на четверть в период с июля 2024 года по июнь 2025-го из-за меньшего урожая, сказал агентству Рейтер заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. "Высоцкий заявил, что экспорт пшеницы может упасть до 14 миллионов метрических тонн по сравнению с 18 миллионами тонн в 2023-2024 годах. Экспорт кукурузы может упасть до 20-21 миллионов тонн по сравнению с 27 миллионами", - говорится в сообщении агентства. Уточняется, что Высоцкий ссылался на официальный прогноз на 2024-2025 годы. Отмечается, что на снижение объемов урожая, скорее всего, повлияет сокращение посевных площадей на фоне конфликта. Также могут сказаться заморозки в мае и засуха с мая на июнь. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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пшеница, украина, кукуруза, зерно, экспорт
Экономика, Пшеница, УКРАИНА, кукуруза, зерно, экспорт
На Украине предрекли значительное падение экспорта пшеницы и кукурузы
Глава Минсельхоза Украины: экспорт пшеницы и кукурузы может упасть на четверть за год
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Экспорт пшеницы и кукурузы с Украины может снизиться почти на четверть в период с июля 2024 года по июнь 2025-го из-за меньшего урожая, сказал агентству Рейтер заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
"Высоцкий заявил, что экспорт пшеницы может упасть до 14 миллионов метрических тонн по сравнению с 18 миллионами тонн в 2023-2024 годах. Экспорт кукурузы может упасть до 20-21 миллионов тонн по сравнению с 27 миллионами", - говорится в сообщении агентства. Уточняется, что Высоцкий ссылался на официальный прогноз на 2024-2025 годы.
Отмечается, что на снижение объемов урожая, скорее всего, повлияет сокращение посевных площадей на фоне конфликта. Также могут сказаться заморозки в мае и засуха с мая на июнь.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
Пошлина на экспорт пшеницы с 6 мая снизится
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.