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Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым

Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым - 02.05.2024, ПРАЙМ

Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T13:54+0300

2024-05-02T13:54+0300

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ТУЛА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.Встреча состоялась в Ново-Огарево, где Дюмин доложил президенту о текущем положении дел в области.В рамках встречи президент высоко оценил хорошие показатели роста региона, особенно в промышленности и строительстве, и подчеркнул их значимость для развития региональной экономики."У вас такой впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растет, хорошие показатели в целом", - заметил глава государства.Дюмин в свою очередь доложил президенту, что около 15 выпускников прошли подготовку в центре операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тульской области, который является одним из первых в стране.Подготовка операторов в центре направлена на удовлетворение потребностей Министерства обороны и других военных организаций. Во время встречи с Президентом, Дюмин отметил, что подготовка операторов максимально приближена к условиям, в которых действуют военнослужащие, включая оборонительные и наступательные действия. В программу подготовки также включены элементы разведки, электронной борьбы и принятия решений.Кроме того, губернатор отметил, что в 2022-2023 годах планируется дополнительно трудоустроить около 17 тысяч человек на оборонных предприятиях региона. В 2024 году также планируется принять на работу еще восемь тысяч человек.Дюмин был временно назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области в 2016 году и был избран губернатором на второй срок в 2021 году. До этого он занимал должности в военном ведомстве, в том числе заместителя начальника Главного управления Генштаба и заместителя министра обороны России.

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россия, тула, владимир путин, новости