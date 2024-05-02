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Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым
Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым - 02.05.2024, ПРАЙМ
Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T13:54+0300
2024-05-02T14:10+0300
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ТУЛА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.Встреча состоялась в Ново-Огарево, где Дюмин доложил президенту о текущем положении дел в области.В рамках встречи президент высоко оценил хорошие показатели роста региона, особенно в промышленности и строительстве, и подчеркнул их значимость для развития региональной экономики."У вас такой впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растет, хорошие показатели в целом", - заметил глава государства.Дюмин в свою очередь доложил президенту, что около 15 выпускников прошли подготовку в центре операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тульской области, который является одним из первых в стране.Подготовка операторов в центре направлена на удовлетворение потребностей Министерства обороны и других военных организаций. Во время встречи с Президентом, Дюмин отметил, что подготовка операторов максимально приближена к условиям, в которых действуют военнослужащие, включая оборонительные и наступательные действия. В программу подготовки также включены элементы разведки, электронной борьбы и принятия решений.Кроме того, губернатор отметил, что в 2022-2023 годах планируется дополнительно трудоустроить около 17 тысяч человек на оборонных предприятиях региона. В 2024 году также планируется принять на работу еще восемь тысяч человек.Дюмин был временно назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области в 2016 году и был избран губернатором на второй срок в 2021 году. До этого он занимал должности в военном ведомстве, в том числе заместителя начальника Главного управления Генштаба и заместителя министра обороны России.
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россия, тула, владимир путин, новости
РОССИЯ, Тула, Владимир Путин, Новости
13:54 02.05.2024 (обновлено: 14:10 02.05.2024)
 
Путин проводит встречу с тульским губернатором Дюминым

Путин на встрече с Дюминым отметил рост промышленности в Тульской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
© POOL
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ТУЛА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
Встреча состоялась в Ново-Огарево, где Дюмин доложил президенту о текущем положении дел в области.
В рамках встречи президент высоко оценил хорошие показатели роста региона, особенно в промышленности и строительстве, и подчеркнул их значимость для развития региональной экономики.
"У вас такой впечатляющий рост промышленного производства. Стройка растет, хорошие показатели в целом", - заметил глава государства.
Дюмин в свою очередь доложил президенту, что около 15 выпускников прошли подготовку в центре операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тульской области, который является одним из первых в стране.
Подготовка операторов в центре направлена на удовлетворение потребностей Министерства обороны и других военных организаций. Во время встречи с Президентом, Дюмин отметил, что подготовка операторов максимально приближена к условиям, в которых действуют военнослужащие, включая оборонительные и наступательные действия. В программу подготовки также включены элементы разведки, электронной борьбы и принятия решений.
Кроме того, губернатор отметил, что в 2022-2023 годах планируется дополнительно трудоустроить около 17 тысяч человек на оборонных предприятиях региона. В 2024 году также планируется принять на работу еще восемь тысяч человек.
Дюмин был временно назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области в 2016 году и был избран губернатором на второй срок в 2021 году. До этого он занимал должности в военном ведомстве, в том числе заместителя начальника Главного управления Генштаба и заместителя министра обороны России.
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