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"Это навечно". В США предупредили об опасном решении по Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
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"Это навечно". В США предупредили об опасном решении по Украине
"Это навечно". В США предупредили об опасном решении по Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Это навечно". В США предупредили об опасном решении по Украине
Переговорный процесс по поводу заключения между Вашингтоном и Киевом на десять лет соглашения о безопасности свидетельствует о намерении президента США Джо... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T06:57+0300
2024-05-02T06:58+0300
политика
сша
поддержка украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Переговорный процесс по поводу заключения между Вашингтоном и Киевом на десять лет соглашения о безопасности свидетельствует о намерении президента США Джо Байдена продлить конфликт с Россией на долгие годы. Такое мнение выразил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин.Он отметил, что в своем видеообращении в выходные Зеленский "сбросил настоящую бомбу: Киев и Вашингтон работают над &lt;...&gt; соглашением, &lt;...&gt; которое продлит участие Америки в конфликте на долгие годы"."Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией — ред.)?" — задался вопросом Девлин.Обозреватель полагает, что Белый дом стремится связать себя соглашением с Киевом из-за страха перед бывшим президентом США Дональдом Трампом. Но даже если он вновь займет пост главы государства и согласится кредитовать Украину, общее направление американской политики все равно будет связано с уходом из стран Восточной Европы, отметил Девлин.По его мнению, "администрация Байдена пытается обеспечить вечный конфликт на Украине".В конце апреля Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которой предоставят 61 миллиард долларов. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки Киеву пакетом на миллиард долларов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, поддержка украины, дональд трамп
Политика, США, поддержка Украины, Дональд Трамп
06:57 02.05.2024 (обновлено: 06:58 02.05.2024)
 
"Это навечно". В США предупредили об опасном решении по Украине

AC: американские элиты хотят продлить конфликт на Украине еще на десять лет

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Переговорный процесс по поводу заключения между Вашингтоном и Киевом на десять лет соглашения о безопасности свидетельствует о намерении президента США Джо Байдена продлить конфликт с Россией на долгие годы. Такое мнение выразил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин.
Он отметил, что в своем видеообращении в выходные Зеленский "сбросил настоящую бомбу: Киев и Вашингтон работают над <...> соглашением, <...> которое продлит участие Америки в конфликте на долгие годы".
"Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией — ред.)?" — задался вопросом Девлин.
Обозреватель полагает, что Белый дом стремится связать себя соглашением с Киевом из-за страха перед бывшим президентом США Дональдом Трампом. Но даже если он вновь займет пост главы государства и согласится кредитовать Украину, общее направление американской политики все равно будет связано с уходом из стран Восточной Европы, отметил Девлин.
По его мнению, "администрация Байдена пытается обеспечить вечный конфликт на Украине".
В конце апреля Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которой предоставят 61 миллиард долларов. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки Киеву пакетом на миллиард долларов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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