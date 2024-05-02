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Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников

Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников - 02.05.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры на 17,4 миллиарда рублей к нескольким рыбопромышленникам с Дальнего Востока. В их число входит... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T07:35+0300

2024-05-02T07:35+0300

2024-05-02T07:41+0300

экономика

суд

морепродукты

генеральная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры на 17,4 миллиарда рублей к нескольким рыбопромышленникам с Дальнего Востока. В их число входит "крабовый король" Дмитрий Дремлюга. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из суда. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Генпрокуратура планирует взыскать с 31 компании и 29 человек, среди которых "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, сотни миллиардов рублей за незаконный вылов морепродуктов на Дальнем Востоке. Один иск подали к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подали в числе прочих к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО "Монерон", ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Аквамарин". "Взыскать солидарно с Дремлюги Д.В.(и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 миллиарда рублей", — процитировала корреспондент слова зачитывающего решение судьи. Суд 21 марта взыскал солидарно с "крабового короля" Олега Кана и других ответчиков в пользу России ущерб на 358,7 миллиарда рублей, причиненный водным биоресурсам. Представитель Генпрокуратуры рассказал РИА Новости, что в счет погашения ущерба суд обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей. Позднее адвокат Олег Суханов рассказал агентству, что защита планирует обжаловать решение арбитража. Отмечается, что один из ответчиков заявлял в суде о смерти "крабового короля" Олега Кана в Британии. Но представитель Генпрокуратуры назвал данную информацию инсценировкой и уточнил, что в "ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер, нет". Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит во Владивостоке апелляцию на решение Приморского Арбитражного суда 23 мая. В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний и "Городского эко такси", по данным ЕГРЮЛ, перешли в собственность РФ в лице Росимущества по решению Арбитражного суда Приморского края. Так, в собственность государства с 12 апреля, помимо ООО "Городское эко такси", перешли компании ООО "Севрыбфлот", ООО "Аквамарин", ООО "Прибой-Т", ООО "Рентэлит", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Симост Восток" и ООО "Приморская рыболовная компания". Ранее источник сообщал РИА Новости, что "незаконная добыча водных биоресурсов гражданином Украины Дремлюгой в 2019-2022 годах нанесла государству ущерб на сумму более 4,3 миллиарда рублей". По информации местных СМИ, Дремлюга, на которого завели несколько уголовных дел, уехал из России более 10 лет назад.

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суд, морепродукты, генеральная прокуратура