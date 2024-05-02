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Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников
Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников - 02.05.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры на 17,4 миллиарда рублей к нескольким рыбопромышленникам с Дальнего Востока. В их число входит... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T07:35+0300
2024-05-02T07:41+0300
экономика
суд
морепродукты
генеральная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры на 17,4 миллиарда рублей к нескольким рыбопромышленникам с Дальнего Востока. В их число входит "крабовый король" Дмитрий Дремлюга. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из суда. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Генпрокуратура планирует взыскать с 31 компании и 29 человек, среди которых "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, сотни миллиардов рублей за незаконный вылов морепродуктов на Дальнем Востоке. Один иск подали к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подали в числе прочих к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО "Монерон", ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Аквамарин". "Взыскать солидарно с Дремлюги Д.В.(и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 миллиарда рублей", — процитировала корреспондент слова зачитывающего решение судьи. Суд 21 марта взыскал солидарно с "крабового короля" Олега Кана и других ответчиков в пользу России ущерб на 358,7 миллиарда рублей, причиненный водным биоресурсам. Представитель Генпрокуратуры рассказал РИА Новости, что в счет погашения ущерба суд обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей. Позднее адвокат Олег Суханов рассказал агентству, что защита планирует обжаловать решение арбитража. Отмечается, что один из ответчиков заявлял в суде о смерти "крабового короля" Олега Кана в Британии. Но представитель Генпрокуратуры назвал данную информацию инсценировкой и уточнил, что в "ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер, нет". Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит во Владивостоке апелляцию на решение Приморского Арбитражного суда 23 мая. В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний и "Городского эко такси", по данным ЕГРЮЛ, перешли в собственность РФ в лице Росимущества по решению Арбитражного суда Приморского края. Так, в собственность государства с 12 апреля, помимо ООО "Городское эко такси", перешли компании ООО "Севрыбфлот", ООО "Аквамарин", ООО "Прибой-Т", ООО "Рентэлит", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Симост Восток" и ООО "Приморская рыболовная компания". Ранее источник сообщал РИА Новости, что "незаконная добыча водных биоресурсов гражданином Украины Дремлюгой в 2019-2022 годах нанесла государству ущерб на сумму более 4,3 миллиарда рублей". По информации местных СМИ, Дремлюга, на которого завели несколько уголовных дел, уехал из России более 10 лет назад.
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суд, морепродукты, генеральная прокуратура
Экономика, суд, морепродукты, Генеральная прокуратура
07:35 02.05.2024 (обновлено: 07:41 02.05.2024)
 
Суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников

РИА Новости: с рыбопромышленников Дальнего Востока взыскали 17,4 млрд рублей

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры на 17,4 миллиарда рублей к нескольким рыбопромышленникам с Дальнего Востока. В их число входит "крабовый король" Дмитрий Дремлюга. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из суда.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Генпрокуратура планирует взыскать с 31 компании и 29 человек, среди которых "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, сотни миллиардов рублей за незаконный вылов морепродуктов на Дальнем Востоке. Один иск подали к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подали в числе прочих к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО "Монерон", ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Аквамарин".
"Взыскать солидарно с Дремлюги Д.В.(и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 миллиарда рублей", — процитировала корреспондент слова зачитывающего решение судьи.
Суд 21 марта взыскал солидарно с "крабового короля" Олега Кана и других ответчиков в пользу России ущерб на 358,7 миллиарда рублей, причиненный водным биоресурсам. Представитель Генпрокуратуры рассказал РИА Новости, что в счет погашения ущерба суд обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.
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Позднее адвокат Олег Суханов рассказал агентству, что защита планирует обжаловать решение арбитража.
Отмечается, что один из ответчиков заявлял в суде о смерти "крабового короля" Олега Кана в Британии. Но представитель Генпрокуратуры назвал данную информацию инсценировкой и уточнил, что в "ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер, нет".
Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит во Владивостоке апелляцию на решение Приморского Арбитражного суда 23 мая.
В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний и "Городского эко такси", по данным ЕГРЮЛ, перешли в собственность РФ в лице Росимущества по решению Арбитражного суда Приморского края.
Так, в собственность государства с 12 апреля, помимо ООО "Городское эко такси", перешли компании ООО "Севрыбфлот", ООО "Аквамарин", ООО "Прибой-Т", ООО "Рентэлит", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Симост Восток" и ООО "Приморская рыболовная компания".
Ранее источник сообщал РИА Новости, что "незаконная добыча водных биоресурсов гражданином Украины Дремлюгой в 2019-2022 годах нанесла государству ущерб на сумму более 4,3 миллиарда рублей". По информации местных СМИ, Дремлюга, на которого завели несколько уголовных дел, уехал из России более 10 лет назад.
 
ЭкономикасудморепродуктыГенеральная прокуратура
 
 
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