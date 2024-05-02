https://1prime.ru/20240502/rzhd-847859141.html

РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг"

РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг" - 02.05.2024, ПРАЙМ

РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг"

Холдинг РЖД организовал "агроэкспресс" с овсяными хлопьями и крупами с Урала в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север – | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T12:04+0300

2024-05-02T12:04+0300

2024-05-02T12:04+0300

россия

ржд

мтк "север-юг"

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/83/841488386_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_449474865eaf026fbba46e2c0ea4ca34.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Холдинг РЖД организовал "агроэкспресс" с овсяными хлопьями и крупами с Урала в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", сообщила компания. "Отправили поезд с овсяными хлопьями с Урала в Индию. "РЖД Логистика" организовала мультимодальную перевозку "агроэкспресса" с овсяными хлопьями и крупами в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север – Юг", - говорится в сообщении РЖД. Тридцать один двадцатифутовый контейнер был загружен на предприятии ООО "Ресурс ТМ Увелка" и отправлен с "ТЛК Южноуральский" (станция Формачево, Челябинская область) на станцию Сарахс в Туркменистане. Там контейнеры будут перегружены на колею 1435 миллиметров, проследуют по территории Ирана до порта Бендер-Аббас и далее морем до индийского порта Мундра. "Планируемое время в пути до порта назначения – 35 суток", - уточняют РЖД.

https://1prime.ru/20240419/sapsan-847521316.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд, мтк "север-юг", новости