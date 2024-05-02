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РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг" - 02.05.2024, ПРАЙМ
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РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг"
РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг" - 02.05.2024, ПРАЙМ
РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг"
Холдинг РЖД организовал "агроэкспресс" с овсяными хлопьями и крупами с Урала в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север – | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:04+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Холдинг РЖД организовал "агроэкспресс" с овсяными хлопьями и крупами с Урала в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", сообщила компания. "Отправили поезд с овсяными хлопьями с Урала в Индию. "РЖД Логистика" организовала мультимодальную перевозку "агроэкспресса" с овсяными хлопьями и крупами в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север – Юг", - говорится в сообщении РЖД. Тридцать один двадцатифутовый контейнер был загружен на предприятии ООО "Ресурс ТМ Увелка" и отправлен с "ТЛК Южноуральский" (станция Формачево, Челябинская область) на станцию Сарахс в Туркменистане. Там контейнеры будут перегружены на колею 1435 миллиметров, проследуют по территории Ирана до порта Бендер-Аббас и далее морем до индийского порта Мундра. "Планируемое время в пути до порта назначения – 35 суток", - уточняют РЖД.
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россия, ржд, мтк "север-юг", новости
РОССИЯ, РЖД, МТК "Север-Юг", Новости
12:04 02.05.2024
 
РЖД организовали "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг"

Холдинг РЖД организовал "агроэкспресс" с овсяными хлопьями по МТК "Север – Юг"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Холдинг РЖД организовал "агроэкспресс" с овсяными хлопьями и крупами с Урала в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", сообщила компания.
"Отправили поезд с овсяными хлопьями с Урала в Индию. "РЖД Логистика" организовала мультимодальную перевозку "агроэкспресса" с овсяными хлопьями и крупами в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север – Юг", - говорится в сообщении РЖД.
Тридцать один двадцатифутовый контейнер был загружен на предприятии ООО "Ресурс ТМ Увелка" и отправлен с "ТЛК Южноуральский" (станция Формачево, Челябинская область) на станцию Сарахс в Туркменистане.
Там контейнеры будут перегружены на колею 1435 миллиметров, проследуют по территории Ирана до порта Бендер-Аббас и далее морем до индийского порта Мундра.
"Планируемое время в пути до порта назначения – 35 суток", - уточняют РЖД.
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