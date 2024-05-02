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Reuters: Европа откажется от еще одного дешевого товара из Украины
Reuters: Европа откажется от еще одного дешевого товара из Украины - 02.05.2024, ПРАЙМ
Reuters: Европа откажется от еще одного дешевого товара из Украины
Украина, возможно, скоро израсходует квоту Евросоюза на 2024 год на экспорт сахара, и ей придётся сократить площади посева сахарной свеклы, передаёт агентство... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T18:34+0300
2024-05-02T18:34+0300
2024-05-02T18:34+0300
украина
поставки сельхозпродукции
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Украина, возможно, скоро израсходует квоту Евросоюза на 2024 год на экспорт сахара, и ей придётся сократить площади посева сахарной свеклы, передаёт агентство Reuters.Заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил агентству, что планируя переработать 1,8 миллиона тонн сахара в 2024 году, Украина сможет экспортировать в ЕС только 262 тысячи тонн. Новые рынки сбыта крупные украинские производители попробуют найти на Ближнем Востоке и в Западной Африке.В январе Европейская комиссия предложила ввести механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022-2023 годы. Бесконтрольный импорт с Украины привел, в том числе, к протестам европейских фермеров в странах ЕС. Венгрия в середине апреля заявила, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов.Государства Евросоюза за время украинского конфликта потратили уже десять миллиардов евро в виде государственной помощи на поддержку своих фермеров, которые пострадали от последствий бесконтрольного ввоза на территорию ЕС украинских товаров. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
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украина, поставки сельхозпродукции
УКРАИНА, поставки сельхозпродукции
Reuters: Европа откажется от еще одного дешевого товара из Украины
Reuters: Украина может израсходовать квоту ЕС на экспорт сахара
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Украина, возможно, скоро израсходует квоту Евросоюза на 2024 год на экспорт сахара, и ей придётся сократить площади посева сахарной свеклы, передаёт агентство Reuters
.
Заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил агентству, что планируя переработать 1,8 миллиона тонн сахара в 2024 году, Украина сможет экспортировать в ЕС только 262 тысячи тонн. Новые рынки сбыта крупные украинские производители попробуют найти на Ближнем Востоке и в Западной Африке.
В январе Европейская комиссия предложила ввести механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022-2023 годы.
Бесконтрольный импорт с Украины привел, в том числе, к протестам европейских фермеров в странах ЕС. Венгрия в середине апреля заявила, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов.
Государства Евросоюза за время украинского конфликта потратили уже десять миллиардов евро в виде государственной помощи на поддержку своих фермеров, которые пострадали от последствий бесконтрольного ввоза на территорию ЕС украинских товаров. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
Названа сумма, потраченная ЕС на поддержку пострадавших от Украины фермеров