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Reuters: Европа откажется от еще одного дешевого товара из Украины

Reuters: Европа откажется от еще одного дешевого товара из Украины - 02.05.2024, ПРАЙМ

Reuters: Европа откажется от еще одного дешевого товара из Украины

Украина, возможно, скоро израсходует квоту Евросоюза на 2024 год на экспорт сахара, и ей придётся сократить площади посева сахарной свеклы, передаёт агентство... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T18:34+0300

2024-05-02T18:34+0300

2024-05-02T18:34+0300

украина

поставки сельхозпродукции

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Украина, возможно, скоро израсходует квоту Евросоюза на 2024 год на экспорт сахара, и ей придётся сократить площади посева сахарной свеклы, передаёт агентство Reuters.Заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил агентству, что планируя переработать 1,8 миллиона тонн сахара в 2024 году, Украина сможет экспортировать в ЕС только 262 тысячи тонн. Новые рынки сбыта крупные украинские производители попробуют найти на Ближнем Востоке и в Западной Африке.В январе Европейская комиссия предложила ввести механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022-2023 годы. Бесконтрольный импорт с Украины привел, в том числе, к протестам европейских фермеров в странах ЕС. Венгрия в середине апреля заявила, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов.Государства Евросоюза за время украинского конфликта потратили уже десять миллиардов евро в виде государственной помощи на поддержку своих фермеров, которые пострадали от последствий бесконтрольного ввоза на территорию ЕС украинских товаров. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

https://1prime.ru/20240409/fermery-847230578.html

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украина, поставки сельхозпродукции