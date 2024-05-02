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Россию не напугать новыми санкциями США, заявил посол Вашингтоне - 02.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россию не напугать новыми санкциями США, заявил посол Вашингтоне
Россию не напугать новыми санкциями США, заявил посол Вашингтоне - 02.05.2024, ПРАЙМ
Россию не напугать новыми санкциями США, заявил посол Вашингтоне
Новые санкции США против России являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми Москву не запугать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T06:13+0300
2024-05-02T06:13+0300
экономика
санкции против рф
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Новые санкции США против России являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми Москву не запугать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Весь мир увидел собранный администрацией очередной "винегрет" рестрикций. Это - образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе — многомиллиардный "пакет" помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму", — сказано в заявлении Антонова. Он также отметил, что Вашингтон своими "нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире". По словам Антонова, "в Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать". Дипломат добавил, что США также пытаются запугать партнеров РФ, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества, а также "метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая "выбить" с рынков конкурентов". Ранее США объявили о введении новых санкций против российского ВПК и армии, предприятий из сектора энергетики, двух дочек "Росатома", а также в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования в Россию.
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санкции против рф, сша
Экономика, санкции против РФ, США
06:13 02.05.2024
 
Россию не напугать новыми санкциями США, заявил посол Вашингтоне

Антонов: Вашингтону не напугать Россию новыми санкциями

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Новые санкции США против России являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми Москву не запугать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Весь мир увидел собранный администрацией очередной "винегрет" рестрикций. Это - образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе — многомиллиардный "пакет" помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму", — сказано в заявлении Антонова.
Он также отметил, что Вашингтон своими "нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире".
По словам Антонова, "в Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать".
Дипломат добавил, что США также пытаются запугать партнеров РФ, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества, а также "метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая "выбить" с рынков конкурентов".
Ранее США объявили о введении новых санкций против российского ВПК и армии, предприятий из сектора энергетики, двух дочек "Росатома", а также в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования в Россию.
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