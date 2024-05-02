https://1prime.ru/20240502/sanktsii-847833539.html

Россию не напугать новыми санкциями США, заявил посол Вашингтоне

Россию не напугать новыми санкциями США, заявил посол Вашингтоне - 02.05.2024, ПРАЙМ

Россию не напугать новыми санкциями США, заявил посол Вашингтоне

Новые санкции США против России являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми Москву не запугать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T06:13+0300

2024-05-02T06:13+0300

2024-05-02T06:13+0300

экономика

санкции против рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_2c5aff2f04a314b2c02df1d0cfdff09c.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Новые санкции США против России являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми Москву не запугать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Весь мир увидел собранный администрацией очередной "винегрет" рестрикций. Это - образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе — многомиллиардный "пакет" помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму", — сказано в заявлении Антонова. Он также отметил, что Вашингтон своими "нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства, удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире". По словам Антонова, "в Вашингтоне будто не понимают, что своими решениями Россию и россиян не запугать". Дипломат добавил, что США также пытаются запугать партнеров РФ, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества, а также "метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая "выбить" с рынков конкурентов". Ранее США объявили о введении новых санкций против российского ВПК и армии, предприятий из сектора энергетики, двух дочек "Росатома", а также в отношении ряда китайских, бельгийских и турецких компаний за поставки оборудования в Россию.

https://1prime.ru/20240501/velikobritaniya-847826898.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, сша