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"Банки.ру" ждет дальнейшего роста числа россиян с брокерскими счетами - 02.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240502/schet-847834307.html
"Банки.ру" ждет дальнейшего роста числа россиян с брокерскими счетами
"Банки.ру" ждет дальнейшего роста числа россиян с брокерскими счетами - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Банки.ру" ждет дальнейшего роста числа россиян с брокерскими счетами
Россиян, обладающих брокерскими счетами, в ближайшие годы будет больше, ожидается, что в 2026 году их число превысит 45 миллионов человек, говорится в... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T06:40+0300
2024-05-02T06:40+0300
экономика
брокерские счета
россияне
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россиян, обладающих брокерскими счетами, в ближайшие годы будет больше, ожидается, что в 2026 году их число превысит 45 миллионов человек, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "В ближайшие годы количество граждан, обладающих брокерскими счетами, продолжит расти, однако более медленными темпами за счет насыщения рынка. В результате в 2026 году количество граждан с брокерскими счетами превысит отметку 45 миллионов человек",- сказано в материалах. Отмечается, что к концу 2023 года количество граждан, имеющих брокерские счета, превысило 38 миллионов человек. А средства населения на брокерских счетах выросли на 53% после снижения на 28% по итогам 2022 года. "Мы ожидаем, хоть и более низких, относительно 2023 года, но стабильных темпов роста средств в направлениях, связанных с фондовым рынком - в рамках 2024-2026 годов порядка 30-35%. Это будет обусловлено как позитивной переоценкой фондовых активов, так и притоком средств. Последнее особенно ярко может проявиться при снижении ключевой ставки Центробанком ниже 10%, что может произойти во второй половине 2025 - начале 2026 года", - прокомментировал главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич. Он добавил, что на фоне снижения ставок по вкладам население будет искать альтернативные инструменты сбережения и накопления денежных средств, а рост экономики на фоне смягчения денежно-кредитной политики будет стимулировать интерес к активам, торгующимся на фондовом рынке. Аналитики также отмечают, что банки продолжают открывать счета клиентам "про запас" - при открытии счета, вклада или банковской карты новому клиенту банка предлагается открыть брокерский счет для будущих инвестиций. "Однако данная тенденция ведет к сохранению низкого уровня фондирования счетов, большинство из которых так и остаются пустыми, либо объем средств на них не превышает 100 тысяч рублей", - заключили эксперты.
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брокерские счета, россияне
Экономика, брокерские счета, россияне
06:40 02.05.2024
 
"Банки.ру" ждет дальнейшего роста числа россиян с брокерскими счетами

"Банки.ру": число россиян с брокерскими счетами в 2026 году превысит 45 млн

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россиян, обладающих брокерскими счетами, в ближайшие годы будет больше, ожидается, что в 2026 году их число превысит 45 миллионов человек, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"В ближайшие годы количество граждан, обладающих брокерскими счетами, продолжит расти, однако более медленными темпами за счет насыщения рынка. В результате в 2026 году количество граждан с брокерскими счетами превысит отметку 45 миллионов человек",- сказано в материалах.
Отмечается, что к концу 2023 года количество граждан, имеющих брокерские счета, превысило 38 миллионов человек. А средства населения на брокерских счетах выросли на 53% после снижения на 28% по итогам 2022 года.
"Мы ожидаем, хоть и более низких, относительно 2023 года, но стабильных темпов роста средств в направлениях, связанных с фондовым рынком - в рамках 2024-2026 годов порядка 30-35%. Это будет обусловлено как позитивной переоценкой фондовых активов, так и притоком средств. Последнее особенно ярко может проявиться при снижении ключевой ставки Центробанком ниже 10%, что может произойти во второй половине 2025 - начале 2026 года", - прокомментировал главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.
Он добавил, что на фоне снижения ставок по вкладам население будет искать альтернативные инструменты сбережения и накопления денежных средств, а рост экономики на фоне смягчения денежно-кредитной политики будет стимулировать интерес к активам, торгующимся на фондовом рынке.
Аналитики также отмечают, что банки продолжают открывать счета клиентам "про запас" - при открытии счета, вклада или банковской карты новому клиенту банка предлагается открыть брокерский счет для будущих инвестиций. "Однако данная тенденция ведет к сохранению низкого уровня фондирования счетов, большинство из которых так и остаются пустыми, либо объем средств на них не превышает 100 тысяч рублей", - заключили эксперты.
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