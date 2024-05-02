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В Словакии раскрыли, кто будет мешать Украине вступить в ЕС - 02.05.2024, ПРАЙМ
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В Словакии раскрыли, кто будет мешать Украине вступить в ЕС
В Словакии раскрыли, кто будет мешать Украине вступить в ЕС - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Словакии раскрыли, кто будет мешать Украине вступить в ЕС
Процесс вступления Украины в ЕС займет много лет и будет тормозиться странами, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине, заявил премьер-министр... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T13:30+0300
2024-05-02T13:30+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Процесс вступления Украины в ЕС займет много лет и будет тормозиться странами, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.По словам Фицо, правительство Словакии поддерживает присоединение Украины к союзу, однако имеет совершенно противоположное видение украинского кризиса."И, наоборот те, я называю их "военные ястребы", которые невероятно поддерживают продолжение военной активности на Украине, вам говорят: подождите, хорошо, Украина в Евросоюзе - да, но потихоньку, потихоньку", - отметил словацкий лидер.Фицо подчеркнул, что Словакия серьезно относится к заявлению о возможном членстве Украины в Евросоюзе, но отметил, что переговоры будут сложными и долгими.Евросоюз присвоил Украине статус страны-кандидата в члены ЕС в 2022 году, но это не означает, что страна обязательно присоединится к объединению. Процесс вступления в ЕС может занять много лет, как это было в случае с другими странами, такими как Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия.
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словакия, украина, ес, новости
Политика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ЕС, Новости
13:30 02.05.2024
 
В Словакии раскрыли, кто будет мешать Украине вступить в ЕС

Фицо: тормозить членство Украины в ЕС будут страны, поддерживающие конфликт

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Процесс вступления Украины в ЕС займет много лет и будет тормозиться странами, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По словам Фицо, правительство Словакии поддерживает присоединение Украины к союзу, однако имеет совершенно противоположное видение украинского кризиса.
"И, наоборот те, я называю их "военные ястребы", которые невероятно поддерживают продолжение военной активности на Украине, вам говорят: подождите, хорошо, Украина в Евросоюзе - да, но потихоньку, потихоньку", - отметил словацкий лидер.
Фицо подчеркнул, что Словакия серьезно относится к заявлению о возможном членстве Украины в Евросоюзе, но отметил, что переговоры будут сложными и долгими.
Евросоюз присвоил Украине статус страны-кандидата в члены ЕС в 2022 году, но это не означает, что страна обязательно присоединится к объединению. Процесс вступления в ЕС может занять много лет, как это было в случае с другими странами, такими как Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
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22 апреля, 16:11
 
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