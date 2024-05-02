Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил интерес россиян к управлению спросом на электроэнергию - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240502/spros-847834184.html
Эксперт оценил интерес россиян к управлению спросом на электроэнергию
Эксперт оценил интерес россиян к управлению спросом на электроэнергию - 02.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил интерес россиян к управлению спросом на электроэнергию
Участие в программе управления спросом на электроэнергию вряд ли заинтересует россиян, для этого придется отказываться от покупки электроэнергии по... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T06:37+0300
2024-05-02T06:37+0300
энергетика
электроэнергия
спрос
россияне
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_d866a941fb4403ea9a598a856660bafc.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Участие в программе управления спросом на электроэнергию вряд ли заинтересует россиян, для этого придется отказываться от покупки электроэнергии по установленным тарифам, а они являются выгодными для населения, заявил РИА Новости генеральный директор инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. Минэнерго РФ прорабатывает вопрос участия граждан в механизме управления спросом на электроэнергию - в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен на электроэнергию. Такая практика довольно распространена в мире. В России это может стать возможным после 2026 года при условии востребованности механизма, сообщал в конце марта журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. "Инициатива интересная, но на данным момент - бесперспективная. Люди не будут добровольно отказываться от оплаты по тарифам, потому что сейчас они выгодные для населения", - полагает эксперт. При этом он отмечает, что тема снижения потребления электроэнергии, приведение к реальности тарифов для физических лиц и уменьшение перекрёстного субсидирования (когда крупные потребители и бизнес платят по более высоким энерготарифам, чтобы удержать тариф на электроэнергию для населения на более низком уровне) актуальная, и подобные инициативы позволяют не выпускать ее из поля зрения. Тем не менее государство постепенно двигается к сокращению перекрёстного субсидирования, отмечает Бельский. "Первый важный шаг уже сделан - в большинстве регионов ввели дифференцированные тарифы. Однако реальное влияние они дадут только через год и только после уменьшения льготного объёма потребления", - замечает эксперт.
https://1prime.ru/20240426/elektroenergiya-847719945.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_e3940153b95cd5baf3797e4d424bc185.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
электроэнергия, спрос, россияне
Энергетика, электроэнергия, спрос, россияне
06:37 02.05.2024
 
Эксперт оценил интерес россиян к управлению спросом на электроэнергию

Бельский: управление спросом на электроэнергию пока не заинтересует россиян

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Участие в программе управления спросом на электроэнергию вряд ли заинтересует россиян, для этого придется отказываться от покупки электроэнергии по установленным тарифам, а они являются выгодными для населения, заявил РИА Новости генеральный директор инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский.
Минэнерго РФ прорабатывает вопрос участия граждан в механизме управления спросом на электроэнергию - в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен на электроэнергию. Такая практика довольно распространена в мире. В России это может стать возможным после 2026 года при условии востребованности механизма, сообщал в конце марта журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.
"Инициатива интересная, но на данным момент - бесперспективная. Люди не будут добровольно отказываться от оплаты по тарифам, потому что сейчас они выгодные для населения", - полагает эксперт.
При этом он отмечает, что тема снижения потребления электроэнергии, приведение к реальности тарифов для физических лиц и уменьшение перекрёстного субсидирования (когда крупные потребители и бизнес платят по более высоким энерготарифам, чтобы удержать тариф на электроэнергию для населения на более низком уровне) актуальная, и подобные инициативы позволяют не выпускать ее из поля зрения.
Тем не менее государство постепенно двигается к сокращению перекрёстного субсидирования, отмечает Бельский. "Первый важный шаг уже сделан - в большинстве регионов ввели дифференцированные тарифы. Однако реальное влияние они дадут только через год и только после уменьшения льготного объёма потребления", - замечает эксперт.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
В России выросло потребление электроэнергии
26 апреля, 09:40
 
Энергетикаэлектроэнергияспросроссияне
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала