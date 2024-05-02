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Эксперт оценил интерес россиян к управлению спросом на электроэнергию

Эксперт оценил интерес россиян к управлению спросом на электроэнергию - 02.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил интерес россиян к управлению спросом на электроэнергию

Участие в программе управления спросом на электроэнергию вряд ли заинтересует россиян, для этого придется отказываться от покупки электроэнергии по... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T06:37+0300

2024-05-02T06:37+0300

2024-05-02T06:37+0300

энергетика

электроэнергия

спрос

россияне

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Участие в программе управления спросом на электроэнергию вряд ли заинтересует россиян, для этого придется отказываться от покупки электроэнергии по установленным тарифам, а они являются выгодными для населения, заявил РИА Новости генеральный директор инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. Минэнерго РФ прорабатывает вопрос участия граждан в механизме управления спросом на электроэнергию - в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен на электроэнергию. Такая практика довольно распространена в мире. В России это может стать возможным после 2026 года при условии востребованности механизма, сообщал в конце марта журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. "Инициатива интересная, но на данным момент - бесперспективная. Люди не будут добровольно отказываться от оплаты по тарифам, потому что сейчас они выгодные для населения", - полагает эксперт. При этом он отмечает, что тема снижения потребления электроэнергии, приведение к реальности тарифов для физических лиц и уменьшение перекрёстного субсидирования (когда крупные потребители и бизнес платят по более высоким энерготарифам, чтобы удержать тариф на электроэнергию для населения на более низком уровне) актуальная, и подобные инициативы позволяют не выпускать ее из поля зрения. Тем не менее государство постепенно двигается к сокращению перекрёстного субсидирования, отмечает Бельский. "Первый важный шаг уже сделан - в большинстве регионов ввели дифференцированные тарифы. Однако реальное влияние они дадут только через год и только после уменьшения льготного объёма потребления", - замечает эксперт.

https://1prime.ru/20240426/elektroenergiya-847719945.html

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электроэнергия, спрос, россияне