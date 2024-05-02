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"Разрушает изнутри". Раскрыта судьба США в случае мировой войны

"Разрушает изнутри". Раскрыта судьба США в случае мировой войны - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Разрушает изнутри". Раскрыта судьба США в случае мировой войны

У США мало шансов одержать победу в случае мировой войны. Такое мнение выразил в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T12:08+0300

2024-05-02T12:08+0300

2024-05-02T12:08+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. У США мало шансов одержать победу в случае мировой войны. Такое мнение выразил в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, американские военные силы слишком рассредоточены, не готовы столкнуться с мировой войной. Макгрегор пояснил, что США наводнили нелегальные мигранты, верховенство закона нарушено, а администрация президента Джо Байдена пытается поддержать иллюзию великого государства."Это разрушает нашу страну изнутри", - подытожил американский военный.

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