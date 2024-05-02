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Верховный суд поддержал взыскание средств с АО "Ангстрем" в пользу ВЭБа

Верховный суд поддержал взыскание средств с АО "Ангстрем" в пользу ВЭБа - 02.05.2024, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал взыскание средств с АО "Ангстрем" в пользу ВЭБа

Верховный суд не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ВЭБа взыскали с зеленоградского производителя микроэлектроники... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T10:43+0300

2024-05-02T10:43+0300

2024-05-02T10:43+0300

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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Верховный суд не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ВЭБа взыскали с зеленоградского производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" более 1,3 миллиарда евро (более 128,2 миллиарда рублей по текущему курсу). Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Алексей Якимов отклонил кассационную жалобу "Ангстрема", просившего отправить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. АО "Ангстрем" в 2012 году выступило поручителем заемщика АО "Ангстрем-Т", привлекавшего финансирование на строительство в Зеленограде нового завода микроэлектроники, по договору кредитной линии от 9 апреля 2008 года, открытой ВЭБом. Поскольку долг заемщик не погасил, ВЭБ предъявил требование к поручителю. На момент заключения договора поручительства заемщик и поручитель входили в одну группу, подконтрольную экс-министру связи РФ Леониду Рейману. В 2018 году ВЭБ купил 100% АО "Ангстрем-Т" у кипрской Runica Investments Limited Реймана за 1 рубль. Суды полностью удовлетворили иск ВЭБа о взыскании с АО "Ангстрем" более 1,3 миллиарда евро долга, процентов и неустойки. Впоследствии арбитражный суд Москвы предоставил ответчику отсрочку для исполнения решения на три года, и это поддержала апелляционная инстанция. Суд первой инстанции согласился с доводами ответчика, заявившего, что "Ангстрем" является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, поставщиком микросхем и полупроводниковых приборов для Минобороны, "Роскосмоса", "Росатома", концерна ВКО "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавода" и других. Как отмечал заявитель, доля продукции, выпускаемой в рамках гособоронзаказа, составляет 99,9%, ею комплектуется большинство образцов вооружения и военной техники. Принудительное взыскание задолженности приведет к срыву гособоронзаказа и поставит под угрозу обороноспособность государства, заявил "Ангстрем". Суд посчитал, что "обстоятельства, указанные ответчиком… носят исключительный характер, имеют государственное значение". Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года признал "Ангстрем-Т" банкротом по заявлению ВЭБа. Имущественный комплекс завода "Ангстрем-Т" весной 2021 года приобрело на торгах ООО "НМ-Тех", которое СМИ называют дочерней структурой ВЭБа.

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