https://1prime.ru/20240502/torgovlya-847873599.html

Турция приостановила торговлю с Израилем, пишет СМИ

Турция приостановила торговлю с Израилем, пишет СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ

Турция приостановила торговлю с Израилем, пишет СМИ

Анкара приостановила торговлю с Израилем, импорт и экспорт прекращен с 2 мая, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на двух турецких чиновников. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T18:51+0300

2024-05-02T18:51+0300

2024-05-02T18:51+0300

политика

турция

израиль

торговля

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Анкара приостановила торговлю с Израилем, импорт и экспорт прекращен с 2 мая, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на двух турецких чиновников."Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля", — указывается в материале статьи.Bloomberg уточняет, что турецкие власти об этом официально пока не объявляли.В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не ведет активную торговлю с Израилем.Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил о санкциях против Израиля. Он включает ограничения 54 групп товаров. Среди них авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки. Меры будут действовать, пока Израиль не обеспечит доставку гуманитарной помощи и не объявит прекращение огня в секторе Газа.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

https://1prime.ru/20240502/turtsiya-847861953.html

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турция, израиль, торговля