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Чернышенко оценил вклад туризма в ВВП России

Чернышенко оценил вклад туризма в ВВП России - 02.05.2024, ПРАЙМ

Чернышенко оценил вклад туризма в ВВП России

Вклад туризма в ВВП России по итогам 2023 года составил 2,8%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T12:19+0300

2024-05-02T12:19+0300

2024-05-02T12:19+0300

экономика

ввп

россия

туризм

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Вклад туризма в ВВП России по итогам 2023 года составил 2,8%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Вклад туризма в ВВП тоже растет – по итогам прошлого года он составил 2,8%", - сообщил Чернышенко в рамках совещания с вице-премьерами. Ежегодно растет число внутренних поездок. Так, по результатам опроса ВЦИОМ, которые привел в своем выступлении Чернышенко, в 2023 году жители России совершили 78 миллионов поездок, что на 21% больше, чем в 2022 году, а в 2022 году - почти на 15% больше, чем годом ранее. Также более трети россиян за последние 5 лет совершали турпоездки на автотранспорте. В свою очередь основными преимуществами автотуризма половина граждан считает свободу перемещения, 27% – экономию средств, а 22% – комфорт. По его словам, для исполнения поручений президента по увеличению к 2030 году показателя поездок до 140 миллионов, а доли туризма в ВВП до 5% создается туристическая инфраструктура, появляются новые направления, развиваются разные виды туризма, в том числе и автотуризм.

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ввп, россия, туризм, дмитрий чернышенко