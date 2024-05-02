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Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей

Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей - 02.05.2024, ПРАЙМ

Турпоток между Россией и Узбекистаном достиг допандемийных показателей

Количество поездок российских туристов в Узбекистан за последние четыре года увеличилось более чем в 10 раз, также растет интерес узбекистанских туристов к... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T20:31+0300

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2024-05-02T20:32+0300

туризм

узбекистан

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Количество поездок российских туристов в Узбекистан за последние четыре года увеличилось более чем в 10 раз, также растет интерес узбекистанских туристов к России - взаимный турпоток достиг допандемийных показателей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. "За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз - с 37 тысяч до 403 тысяч человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%. Неуклонно растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год. В целом, взаимный турпоток достиг допандемийных показателей", - говорится в сообщении. Как уточняется в пресс-релизе, российских туристов привлекает отсутствие языкового барьера между народами России и Узбекистана, а также возможность знакомства с архитектурными шедеврами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также отмечается, что немаловажную роль в создании разнообразного, привлекательного и современного туристического продукта играет грамотно выстроенная политика руководства республики. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе панельной сессии "Туризм и культурное наследие", которая прошла в рамках первого дня Ташкентского международного инвестиционного форума в Узбекистане, напомнил об основных направлениях комплексного развития внутреннего и въездного туризма в России, а также о законопроекте по снижению финансовой нагрузки в отношении туроператоров, реализующих турпродукт в дружественных странах. Кроме того, заместитель министра пригласил представителей туристического сообщества на форум "Путешествуй", который пройдет в июне на международной выставке "Россия" на ВДНХ. И на выставку "Отдых", которая состоится на площадке экспоцентра в Москве в сентябре текущего года.

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туризм, узбекистан, россия