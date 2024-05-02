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Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 млрд рублей - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 млрд рублей
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 млрд рублей - 02.05.2024, ПРАЙМ
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 млрд рублей
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в первом квартале 2024 года составил 449,5 миллиарда рублей против 95,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T16:38+0300
2024-05-02T16:42+0300
экономика
газпром
отчетность по рсбу
чистый убыток
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в первом квартале 2024 года составил 449,5 миллиарда рублей против 95,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.Выручка компании за отчетный период выросла на 5,6% и составила 1,71 триллиона рублей.
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газпром, отчетность по рсбу, чистый убыток
Экономика, Газпром, отчетность по РСБУ, чистый убыток
16:38 02.05.2024 (обновлено: 16:42 02.05.2024)
 
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 млрд рублей

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 миллиарда рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в первом квартале 2024 года составил 449,5 миллиарда рублей против 95,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании за отчетный период выросла на 5,6% и составила 1,71 триллиона рублей.
 
ЭкономикаГазпромотчетность по РСБУчистый убыток
 
 
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