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Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 млрд рублей

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 млрд рублей - 02.05.2024, ПРАЙМ

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 млрд рублей

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в первом квартале 2024 года составил 449,5 миллиарда рублей против 95,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T16:38+0300

2024-05-02T16:38+0300

2024-05-02T16:42+0300

экономика

газпром

отчетность по рсбу

чистый убыток

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в первом квартале 2024 года составил 449,5 миллиарда рублей против 95,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.Выручка компании за отчетный период выросла на 5,6% и составила 1,71 триллиона рублей.

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газпром, отчетность по рсбу, чистый убыток