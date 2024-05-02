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Убыток "Почты России" в 2023 году сократился в четыре раза

Убыток "Почты России" в 2023 году сократился в четыре раза - 02.05.2024, ПРАЙМ

Убыток "Почты России" в 2023 году сократился в четыре раза

"Почта России" в 2023 году сократила общий убыток более чем в четыре раза, до 7,2 миллиарда рублей и уменьшила долговую нагрузку на 18,1 миллиарда рублей,... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T16:41+0300

2024-05-02T16:41+0300

2024-05-02T16:43+0300

экономика

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. "Почта России" в 2023 году сократила общий убыток более чем в четыре раза, до 7,2 миллиарда рублей и уменьшила долговую нагрузку на 18,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Компания сократила долговую нагрузку на 18,1 миллиарда рублей. Общий совокупный убыток сократился более чем в 4 раза – до 7,2 миллиарда рублей", - говорится в отчете. EBITDA по итогам прошлого года вышла в положительную зону и достигла 5,2 миллиарда рублей против минус 17,7 миллиарда рублей в 2022 году. Выручка компании выросла до 223 миллиардов рублей с учетом доходов от реализации непрофильных активов, а операционные расходы за отчетный период снизились на 7,9%. Отмечается, что в прошлом году компания отремонтировала за свой счет 280 отделений, открыла 68 новых точек обслуживания клиентов, а число временно закрытых отделений снизилось почти на 14%. Кроме того, компания продолжила модернизацию сельских почтовых отделений, обновив 1272 отделения, что позволило повысить качество обслуживания для 3,4 миллиона сельских жителей. Цифровая выручка компании увеличилась на 14%, обеспечив уже треть общей выручки. Доля писем, отправленных в гибридном и электронном форматах, составляет почти треть в общем объеме письменной корреспонденции. "Почта России" также развивала сотрудничество с партнерами на рынке электронной коммерции. Так, прирост выручки в этом сегменте составил 30%, в том числе в три раза выросла выручка от логистических складских услуг. Расходы на транспортные услуги сторонних организаций сократились на 9,5% за счет построения оптимальных маршрутов и использования внутренних ресурсов. При этом компания повысила заработную плату для 115 тысяч сотрудников.

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