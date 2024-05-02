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Убыток "Почты России" в 2023 году сократился в четыре раза - 02.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240502/ubytok-847871011.html
Убыток "Почты России" в 2023 году сократился в четыре раза
Убыток "Почты России" в 2023 году сократился в четыре раза - 02.05.2024, ПРАЙМ
Убыток "Почты России" в 2023 году сократился в четыре раза
"Почта России" в 2023 году сократила общий убыток более чем в четыре раза, до 7,2 миллиарда рублей и уменьшила долговую нагрузку на 18,1 миллиарда рублей,... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T16:41+0300
2024-05-02T16:43+0300
экономика
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. "Почта России" в 2023 году сократила общий убыток более чем в четыре раза, до 7,2 миллиарда рублей и уменьшила долговую нагрузку на 18,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Компания сократила долговую нагрузку на 18,1 миллиарда рублей. Общий совокупный убыток сократился более чем в 4 раза – до 7,2 миллиарда рублей", - говорится в отчете. EBITDA по итогам прошлого года вышла в положительную зону и достигла 5,2 миллиарда рублей против минус 17,7 миллиарда рублей в 2022 году. Выручка компании выросла до 223 миллиардов рублей с учетом доходов от реализации непрофильных активов, а операционные расходы за отчетный период снизились на 7,9%. Отмечается, что в прошлом году компания отремонтировала за свой счет 280 отделений, открыла 68 новых точек обслуживания клиентов, а число временно закрытых отделений снизилось почти на 14%. Кроме того, компания продолжила модернизацию сельских почтовых отделений, обновив 1272 отделения, что позволило повысить качество обслуживания для 3,4 миллиона сельских жителей. Цифровая выручка компании увеличилась на 14%, обеспечив уже треть общей выручки. Доля писем, отправленных в гибридном и электронном форматах, составляет почти треть в общем объеме письменной корреспонденции. "Почта России" также развивала сотрудничество с партнерами на рынке электронной коммерции. Так, прирост выручки в этом сегменте составил 30%, в том числе в три раза выросла выручка от логистических складских услуг. Расходы на транспортные услуги сторонних организаций сократились на 9,5% за счет построения оптимальных маршрутов и использования внутренних ресурсов. При этом компания повысила заработную плату для 115 тысяч сотрудников.
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Экономика
16:41 02.05.2024 (обновлено: 16:43 02.05.2024)
 
Убыток "Почты России" в 2023 году сократился в четыре раза

Убыток "Почты России" в 2023 году сократился в четыре раза, до 7,2 млрд рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд ФГУП "Почта России"
Стенд ФГУП Почта России - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. "Почта России" в 2023 году сократила общий убыток более чем в четыре раза, до 7,2 миллиарда рублей и уменьшила долговую нагрузку на 18,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
"Компания сократила долговую нагрузку на 18,1 миллиарда рублей. Общий совокупный убыток сократился более чем в 4 раза – до 7,2 миллиарда рублей", - говорится в отчете.
EBITDA по итогам прошлого года вышла в положительную зону и достигла 5,2 миллиарда рублей против минус 17,7 миллиарда рублей в 2022 году. Выручка компании выросла до 223 миллиардов рублей с учетом доходов от реализации непрофильных активов, а операционные расходы за отчетный период снизились на 7,9%.
Отмечается, что в прошлом году компания отремонтировала за свой счет 280 отделений, открыла 68 новых точек обслуживания клиентов, а число временно закрытых отделений снизилось почти на 14%. Кроме того, компания продолжила модернизацию сельских почтовых отделений, обновив 1272 отделения, что позволило повысить качество обслуживания для 3,4 миллиона сельских жителей.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в I квартале составил 449,5 млрд рублей
16:38
Цифровая выручка компании увеличилась на 14%, обеспечив уже треть общей выручки. Доля писем, отправленных в гибридном и электронном форматах, составляет почти треть в общем объеме письменной корреспонденции. "Почта России" также развивала сотрудничество с партнерами на рынке электронной коммерции. Так, прирост выручки в этом сегменте составил 30%, в том числе в три раза выросла выручка от логистических складских услуг.
Расходы на транспортные услуги сторонних организаций сократились на 9,5% за счет построения оптимальных маршрутов и использования внутренних ресурсов. При этом компания повысила заработную плату для 115 тысяч сотрудников.
 
Экономика
 
 
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