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В офисе Зеленского обещали сделать все ради участия КНР на мирном саммите
В офисе Зеленского обещали сделать все ради участия КНР на мирном саммите - 02.05.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского обещали сделать все ради участия КНР на мирном саммите
Киев сделает все ради участия Китая в мирном саммите по Украине в Швейцарии, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T19:49+0300
2024-05-02T19:49+0300
2024-05-02T19:49+0300
политика
украина
китай
мирный саммит
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Киев сделает все ради участия Китая в мирном саммите по Украине в Швейцарии, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 апреля сообщил, что Китай получил приглашение на саммит, но ответа пока нет. "Мы сделаем все, чтобы Китай присутствовал (на конференции в Швейцарии по Украине - ред.)", — заявил Ермак в эфире всеукраинского телемарафона. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 18 марта указывал, что Китай поддерживает конференцию при равноправном участии всех сторон и которую поддержат Россия и Украина. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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украина, китай, мирный саммит
Политика, УКРАИНА, КИТАЙ, мирный саммит
В офисе Зеленского обещали сделать все ради участия КНР на мирном саммите
Ермак заявил, что Киев сделает все ради присутствия Китая на саммите по Украине
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Киев сделает все ради участия Китая в мирном саммите по Украине в Швейцарии, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 апреля сообщил, что Китай получил приглашение на саммит, но ответа пока нет.
"Мы сделаем все, чтобы Китай присутствовал (на конференции в Швейцарии по Украине - ред.)", — заявил Ермак в эфире всеукраинского телемарафона.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 18 марта указывал, что Китай поддерживает конференцию при равноправном участии всех сторон и которую поддержат Россия и Украина.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
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Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.