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"Два-три дня". Стало известно о панике Запада из-за ситуации на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Два-три дня". Стало известно о панике Запада из-за ситуации на Украине
"Два-три дня". Стало известно о панике Запада из-за ситуации на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Два-три дня". Стало известно о панике Запада из-за ситуации на Украине
Западные страны охвачены паникой из-за сложившейся ситуации на Украине, заявил на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T15:25+0300
2024-05-02T15:25+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Западные страны охвачены паникой из-за сложившейся ситуации на Украине, заявил на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис.По словам Меркуриса, нарастающая паника Запада в отношении конфликта на Украине проявит себя в ближайшие недели. Кроме того, первые признаки серьезной обеспокоенности появились после сдачи Авдеевки. Именно в тот момент стала очевидна тупиковая ситуация настоящего конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Последние два-три дня в особенности, мы видим первые признаки надвигающейся лавиной паники", — заключил эксперт.Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в начале прошлой недели, что украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала специальной военной операции.Он отметил, что российские войска владеют инициативой и продолжают наступление по всей линии фронта. Шойгу также сообщил о освобождении нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике и о расширении зоны контроля российских войск.
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россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
15:25 02.05.2024
 
"Два-три дня". Стало известно о панике Запада из-за ситуации на Украине

Меркурис: на Западе усиливается паника из-за ситуации на Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Западные страны охвачены паникой из-за сложившейся ситуации на Украине, заявил на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис.
По словам Меркуриса, нарастающая паника Запада в отношении конфликта на Украине проявит себя в ближайшие недели. Кроме того, первые признаки серьезной обеспокоенности появились после сдачи Авдеевки. Именно в тот момент стала очевидна тупиковая ситуация настоящего конфликта.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Последние два-три дня в особенности, мы видим первые признаки надвигающейся лавиной паники", — заключил эксперт.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в начале прошлой недели, что украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала специальной военной операции.
Он отметил, что российские войска владеют инициативой и продолжают наступление по всей линии фронта. Шойгу также сообщил о освобождении нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике и о расширении зоны контроля российских войск.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
"Обрушение фронта". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
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