https://1prime.ru/20240502/ukraina-847868356.html

"Два-три дня". Стало известно о панике Запада из-за ситуации на Украине

"Два-три дня". Стало известно о панике Запада из-за ситуации на Украине - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Два-три дня". Стало известно о панике Запада из-за ситуации на Украине

Западные страны охвачены паникой из-за сложившейся ситуации на Украине, заявил на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T15:25+0300

2024-05-02T15:25+0300

2024-05-02T15:25+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Западные страны охвачены паникой из-за сложившейся ситуации на Украине, заявил на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис.По словам Меркуриса, нарастающая паника Запада в отношении конфликта на Украине проявит себя в ближайшие недели. Кроме того, первые признаки серьезной обеспокоенности появились после сдачи Авдеевки. Именно в тот момент стала очевидна тупиковая ситуация настоящего конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Последние два-три дня в особенности, мы видим первые признаки надвигающейся лавиной паники", — заключил эксперт.Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в начале прошлой недели, что украинская армия потеряла около полумиллиона человек с начала специальной военной операции.Он отметил, что российские войска владеют инициативой и продолжают наступление по всей линии фронта. Шойгу также сообщил о освобождении нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике и о расширении зоны контроля российских войск.

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