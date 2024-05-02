Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Валюту прижали. Это всерьез и надолго - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240502/valyuta-847783339.html
Валюту прижали. Это всерьез и надолго
Валюту прижали. Это всерьез и надолго - 02.05.2024, ПРАЙМ
Валюту прижали. Это всерьез и надолго
Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года. Этому... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T08:00+0300
2024-05-02T08:00+0300
мнения аналитиков
валютная выручка
?1714626002
Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года. Этому предшествовали длительные обсуждения, в которых участвовали как сторонники, так и противники ограничений.Конечно, эта мера не нравится многим. Прежде всего, компаниям-экспортерам, и их можно понять. Дело не только в том, что они хотели бы оставлять валютную выручку за пределами России и продавать ее лишь тогда, когда это выгодно, то есть при ослаблении рубля. Это мотив важный, но далеко не единственный.Дело в том, что в условиях санкций возврат валютной выручки в страну превращается для российских экспортёров в специальную финансовую операцию, в которой участвует большое количество посредников и фирм-прокладок. Это означает, что экспортёры несут дополнительные транзакционные издержки для выполнения требований государства.Но мера на сегодняшний день необходима и, как показала практика, эффективна. Введение в конце прошлого года обязательного возврата валютной выручки в страну увеличило предложение валюты на рынке, привело к выравниванию спроса и предложения и стабилизировало курс рубля. Если с начала 2023 года по 10 октября (максимальное ослабления рубля) он девальвировался на 44,23%, то валютные ограничения к концу года снизили размер девальвации до 28,45%.Это важно, потому что объем импорта, используемого для бытового и промышленного потребления, остаётся очень высоким. Следовательно, неизбежный в случае ослабления рубля рост цен на импортную продукцию будет отражен и в ценах на прямой импорт, а также российские товары, произведённые с его использованием. Рост цен неизбежно приведет к новому обесцениванию рубля, которое усилят валютные спекулянтыЧтобы избежать этого замкнутого круга, правительство настаивало в прошлом году и настаивает сейчас на продлении валютных ограничений. Что, как мы видим, возымело успех: их продлили на год.Разумеется, не может не возникать вопрос: а когда их отменят? Ведь для экспортёров они создают проблемы, а это важная часть нашей экономики.Обязательная продажа валютной выручки может быть отменена при стабилизации спроса и предложения на рынке за счёт выравнивания экспорта и импорта, а также после улучшения мировой экономической конъюнктуры. Однако это не очень надежное положение, особенно в текущей геополитической ситуации.Схожей позиции придерживаются и другие страны. Например, в Китае, экономика которого чувствует себя явно увереннее российской, тоже есть валютные ограничения. В ряде аспектов они куда более жёсткие.Окончательно от них можно будет отказаться, скорее всего, только тогда, когда российская экономика действительно достигнет достаточного уровня автономии от иностранных оборудования и технологий и давление на рубль в виде спроса на валюту естественным образом ослабнет. Разумеется, этаавтономия должна быть поддержана и в политической сфере.До того, как это произойдёт, валютные ограничения, прежде всего, продажа валютной выручки, будут вводиться регулярно. Даже если на время их отменят, потом все равно вернут.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Владимир Григорьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847783089_0:0:623:623_100x100_80_0_0_9fea1e5e2db4b44a10a3699177342d49.jpg
Владимир Григорьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847783089_0:0:623:623_100x100_80_0_0_9fea1e5e2db4b44a10a3699177342d49.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, валютная выручка
Мнения аналитиков, валютная выручка
08:00 02.05.2024
 
Валюту прижали. Это всерьез и надолго

Экономист Григорьев: валютные ограничения станут регулярными

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Владимир Григорьев кэн, доцент Экономического факультета РУДН
Владимир Григорьев
Доцент Экономического факультета РУДН
Все материалы
Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года. Этому предшествовали длительные обсуждения, в которых участвовали как сторонники, так и противники ограничений.
Конечно, эта мера не нравится многим. Прежде всего, компаниям-экспортерам, и их можно понять. Дело не только в том, что они хотели бы оставлять валютную выручку за пределами России и продавать ее лишь тогда, когда это выгодно, то есть при ослаблении рубля. Это мотив важный, но далеко не единственный.
Дело в том, что в условиях санкций возврат валютной выручки в страну превращается для российских экспортёров в специальную финансовую операцию, в которой участвует большое количество посредников и фирм-прокладок. Это означает, что экспортёры несут дополнительные транзакционные издержки для выполнения требований государства.
Но мера на сегодняшний день необходима и, как показала практика, эффективна. Введение в конце прошлого года обязательного возврата валютной выручки в страну увеличило предложение валюты на рынке, привело к выравниванию спроса и предложения и стабилизировало курс рубля. Если с начала 2023 года по 10 октября (максимальное ослабления рубля) он девальвировался на 44,23%, то валютные ограничения к концу года снизили размер девальвации до 28,45%.
Это важно, потому что объем импорта, используемого для бытового и промышленного потребления, остаётся очень высоким. Следовательно, неизбежный в случае ослабления рубля рост цен на импортную продукцию будет отражен и в ценах на прямой импорт, а также российские товары, произведённые с его использованием. Рост цен неизбежно приведет к новому обесцениванию рубля, которое усилят валютные спекулянты
Чтобы избежать этого замкнутого круга, правительство настаивало в прошлом году и настаивает сейчас на продлении валютных ограничений. Что, как мы видим, возымело успех: их продлили на год.
Разумеется, не может не возникать вопрос: а когда их отменят? Ведь для экспортёров они создают проблемы, а это важная часть нашей экономики.
Обязательная продажа валютной выручки может быть отменена при стабилизации спроса и предложения на рынке за счёт выравнивания экспорта и импорта, а также после улучшения мировой экономической конъюнктуры. Однако это не очень надежное положение, особенно в текущей геополитической ситуации.
Схожей позиции придерживаются и другие страны. Например, в Китае, экономика которого чувствует себя явно увереннее российской, тоже есть валютные ограничения. В ряде аспектов они куда более жёсткие.
Окончательно от них можно будет отказаться, скорее всего, только тогда, когда российская экономика действительно достигнет достаточного уровня автономии от иностранных оборудования и технологий и давление на рубль в виде спроса на валюту естественным образом ослабнет. Разумеется, этаавтономия должна быть поддержана и в политической сфере.
До того, как это произойдёт, валютные ограничения, прежде всего, продажа валютной выручки, будут вводиться регулярно. Даже если на время их отменят, потом все равно вернут.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковвалютная выручка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала