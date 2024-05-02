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Валюту прижали. Это всерьез и надолго

Валюту прижали. Это всерьез и надолго - 02.05.2024, ПРАЙМ

Валюту прижали. Это всерьез и надолго

Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года. Этому... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T08:00+0300

2024-05-02T08:00+0300

2024-05-02T08:00+0300

мнения аналитиков

валютная выручка

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Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года. Этому предшествовали длительные обсуждения, в которых участвовали как сторонники, так и противники ограничений.Конечно, эта мера не нравится многим. Прежде всего, компаниям-экспортерам, и их можно понять. Дело не только в том, что они хотели бы оставлять валютную выручку за пределами России и продавать ее лишь тогда, когда это выгодно, то есть при ослаблении рубля. Это мотив важный, но далеко не единственный.Дело в том, что в условиях санкций возврат валютной выручки в страну превращается для российских экспортёров в специальную финансовую операцию, в которой участвует большое количество посредников и фирм-прокладок. Это означает, что экспортёры несут дополнительные транзакционные издержки для выполнения требований государства.Но мера на сегодняшний день необходима и, как показала практика, эффективна. Введение в конце прошлого года обязательного возврата валютной выручки в страну увеличило предложение валюты на рынке, привело к выравниванию спроса и предложения и стабилизировало курс рубля. Если с начала 2023 года по 10 октября (максимальное ослабления рубля) он девальвировался на 44,23%, то валютные ограничения к концу года снизили размер девальвации до 28,45%.Это важно, потому что объем импорта, используемого для бытового и промышленного потребления, остаётся очень высоким. Следовательно, неизбежный в случае ослабления рубля рост цен на импортную продукцию будет отражен и в ценах на прямой импорт, а также российские товары, произведённые с его использованием. Рост цен неизбежно приведет к новому обесцениванию рубля, которое усилят валютные спекулянтыЧтобы избежать этого замкнутого круга, правительство настаивало в прошлом году и настаивает сейчас на продлении валютных ограничений. Что, как мы видим, возымело успех: их продлили на год.Разумеется, не может не возникать вопрос: а когда их отменят? Ведь для экспортёров они создают проблемы, а это важная часть нашей экономики.Обязательная продажа валютной выручки может быть отменена при стабилизации спроса и предложения на рынке за счёт выравнивания экспорта и импорта, а также после улучшения мировой экономической конъюнктуры. Однако это не очень надежное положение, особенно в текущей геополитической ситуации.Схожей позиции придерживаются и другие страны. Например, в Китае, экономика которого чувствует себя явно увереннее российской, тоже есть валютные ограничения. В ряде аспектов они куда более жёсткие.Окончательно от них можно будет отказаться, скорее всего, только тогда, когда российская экономика действительно достигнет достаточного уровня автономии от иностранных оборудования и технологий и давление на рубль в виде спроса на валюту естественным образом ослабнет. Разумеется, этаавтономия должна быть поддержана и в политической сфере.До того, как это произойдёт, валютные ограничения, прежде всего, продажа валютной выручки, будут вводиться регулярно. Даже если на время их отменят, потом все равно вернут.

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2024

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Владимир Григорьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847783089_0:0:623:623_100x100_80_0_0_9fea1e5e2db4b44a10a3699177342d49.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Григорьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847783089_0:0:623:623_100x100_80_0_0_9fea1e5e2db4b44a10a3699177342d49.jpg

мнения аналитиков, валютная выручка