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Россия и Иран изучат запуск платежей в цифровых валютах ЦБ, пишут СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и Иран изучат запуск платежей в цифровых валютах ЦБ, пишут СМИ
Россия и Иран изучат запуск платежей в цифровых валютах ЦБ, пишут СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Иран изучат запуск платежей в цифровых валютах ЦБ, пишут СМИ
Россия и Иран планируют использовать цифровые валюты, чтобы облегчить взаимодействие между двумя странами и смягчить последствия санкций, пишут "Известия" со... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:32+0300
2024-05-02T10:44+0300
экономика
россия
иран
новости
цифровые валюты
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россия и Иран планируют использовать цифровые валюты, чтобы облегчить взаимодействие между двумя странами и смягчить последствия санкций, пишут "Известия" со ссылкой на торгового атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсена.Согласно изданию, цифровой рубль и крипто-риал помогут обеим странам осуществлять прямые расчеты. Цифровой рубль будет альтернативной формой национальной валюты, а эмиссией и обслуживанием займется Банк России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦБ, в свою очередь, считает, что переход к массовому использованию цифрового рубля займет от пяти до семи лет, заметили в издании.Кроме того, Москва и Тегеран обсуждают возможность запуска обеспеченного золотом персидского токена, который можно будет использовать как отдельное платежное средство.Цифровые финансовые активы (ЦФА) - это цифровые записи, которые могут быть обеспечены металлами, акциями или финансовыми обязательствами корпораций, и их использование в международных расчетах разрешено законом, подписанным президентом России в марте 2024 года.
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россия, иран, новости, цифровые валюты
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Новости, цифровые валюты
10:32 02.05.2024 (обновлено: 10:44 02.05.2024)
 
Россия и Иран изучат запуск платежей в цифровых валютах ЦБ, пишут СМИ

"Известия": Россия и Иран прорабатывают запуск платежей в цифровых валютах ЦБ

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© fotolia.com / aaastocks
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россия и Иран планируют использовать цифровые валюты, чтобы облегчить взаимодействие между двумя странами и смягчить последствия санкций, пишут "Известия" со ссылкой на торгового атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсена.
Согласно изданию, цифровой рубль и крипто-риал помогут обеим странам осуществлять прямые расчеты. Цифровой рубль будет альтернативной формой национальной валюты, а эмиссией и обслуживанием займется Банк России.
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ЦБ, в свою очередь, считает, что переход к массовому использованию цифрового рубля займет от пяти до семи лет, заметили в издании.
Кроме того, Москва и Тегеран обсуждают возможность запуска обеспеченного золотом персидского токена, который можно будет использовать как отдельное платежное средство.
Цифровые финансовые активы (ЦФА) - это цифровые записи, которые могут быть обеспечены металлами, акциями или финансовыми обязательствами корпораций, и их использование в международных расчетах разрешено законом, подписанным президентом России в марте 2024 года.
Флаги России и ООН (Организация Объединенных Наций). - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Россия подготовила проект СБ ООН с осуждением удара по консульству Ирана
3 апреля, 09:02
 
ЭкономикаРОССИЯИРАННовостицифровые валюты
 
 
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