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Россия и Иран изучат запуск платежей в цифровых валютах ЦБ, пишут СМИ
Россия и Иран изучат запуск платежей в цифровых валютах ЦБ, пишут СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Иран изучат запуск платежей в цифровых валютах ЦБ, пишут СМИ
Россия и Иран планируют использовать цифровые валюты, чтобы облегчить взаимодействие между двумя странами и смягчить последствия санкций, пишут "Известия" со... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:32+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россия и Иран планируют использовать цифровые валюты, чтобы облегчить взаимодействие между двумя странами и смягчить последствия санкций, пишут "Известия" со ссылкой на торгового атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсена.Согласно изданию, цифровой рубль и крипто-риал помогут обеим странам осуществлять прямые расчеты. Цифровой рубль будет альтернативной формой национальной валюты, а эмиссией и обслуживанием займется Банк России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦБ, в свою очередь, считает, что переход к массовому использованию цифрового рубля займет от пяти до семи лет, заметили в издании.Кроме того, Москва и Тегеран обсуждают возможность запуска обеспеченного золотом персидского токена, который можно будет использовать как отдельное платежное средство.Цифровые финансовые активы (ЦФА) - это цифровые записи, которые могут быть обеспечены металлами, акциями или финансовыми обязательствами корпораций, и их использование в международных расчетах разрешено законом, подписанным президентом России в марте 2024 года.
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Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Новости, цифровые валюты
Россия и Иран изучат запуск платежей в цифровых валютах ЦБ, пишут СМИ
"Известия": Россия и Иран прорабатывают запуск платежей в цифровых валютах ЦБ
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Россия и Иран планируют использовать цифровые валюты, чтобы облегчить взаимодействие между двумя странами и смягчить последствия санкций, пишут
"Известия" со ссылкой на торгового атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсена.
Согласно изданию, цифровой рубль и крипто-риал помогут обеим странам осуществлять прямые расчеты. Цифровой рубль будет альтернативной формой национальной валюты, а эмиссией и обслуживанием займется Банк России.
ЦБ, в свою очередь, считает, что переход к массовому использованию цифрового рубля займет от пяти до семи лет, заметили в издании.
Кроме того, Москва и Тегеран обсуждают возможность запуска обеспеченного золотом персидского токена, который можно будет использовать как отдельное платежное средство.
Цифровые финансовые активы (ЦФА) - это цифровые записи, которые могут быть обеспечены металлами, акциями или финансовыми обязательствами корпораций, и их использование в международных расчетах разрешено законом, подписанным президентом России в марте 2024 года.
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