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США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, заявили в МВФ

США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, заявили в МВФ - 02.05.2024, ПРАЙМ

США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС, заявили в МВФ

Главы делегаций Минфина и Банка России не явились на весенние министерские встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне из-за сложностей с получением виз, заявил | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T09:32+0300

2024-05-02T09:32+0300

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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Главы делегаций Минфина и Банка России не явились на весенние министерские встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне из-за сложностей с получением виз, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин."Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств", - сказал он в беседе с агентством РИА Новости.По словам Можина, младшим сотрудникам Банка России визы были выданы вовремя, однако представители Минфина столкнулись с задержкой.Посольство США в Москве сообщило делегации, что визы возможно получить лишь 16 апреля, когда конференция уже была в процессе. В результате, запланированная встреча заместителей министров финансов и председателей центробанков стран БРИКС была отменена.Можин назвал такое поведение со стороны США "вопиющим садизмом" и подчеркнул, что это проявление низости и подлости.

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