Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Можин назвал весенние встречи МВФ и Всемирного банка отвратительными - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240502/vstrechi-847835673.html
Можин назвал весенние встречи МВФ и Всемирного банка отвратительными
Можин назвал весенние встречи МВФ и Всемирного банка отвратительными - 02.05.2024, ПРАЙМ
Можин назвал весенние встречи МВФ и Всемирного банка отвратительными
Таких отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в 2024 году ранее еще никогда не было. Об этом... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T08:20+0300
2024-05-02T08:20+0300
экономика
мвф
всемирный банк
заседание
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Таких отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в 2024 году ранее еще никогда не было. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то я бы сказал, что настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда", — сказал он, оценивая состоявшиеся в апреле весенние министерские встречи в Вашингтоне. По его словам, делегации от РФ не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК), объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от России. В результате делегация была лишена возможности вообще что-то сказать, подчеркнул Можин. "Например, если бы прозвучали нападки на Россию в выступлениях других участников, мы не смогли бы на них ответить. Но их, к счастью, не прозвучало", — сказал Можин и добавил, что министр финансов РФ Антон Силуанов "очень хорошо выступал по видеообращению".
https://1prime.ru/20240502/mvf-847833289.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:42:2049:1578_1920x0_80_0_0_0f29ed2179f2a0fe43d0c0e9d588fd80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, всемирный банк, заседание
Экономика, МВФ, Всемирный банк, заседание
08:20 02.05.2024
 
Можин назвал весенние встречи МВФ и Всемирного банка отвратительными

Можин: еще не было таких отвратительных весенних встреч МВФ и Всемирного банка

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Таких отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в 2024 году ранее еще никогда не было. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то я бы сказал, что настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда", — сказал он, оценивая состоявшиеся в апреле весенние министерские встречи в Вашингтоне.
По его словам, делегации от РФ не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК), объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от России.
В результате делегация была лишена возможности вообще что-то сказать, подчеркнул Можин.
"Например, если бы прозвучали нападки на Россию в выступлениях других участников, мы не смогли бы на них ответить. Но их, к счастью, не прозвучало", — сказал Можин и добавил, что министр финансов РФ Антон Силуанов "очень хорошо выступал по видеообращению".
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
МВФ занимается финансированием терроризма, заявил Можин
05:51
 
ЭкономикаМВФВсемирный банкзаседание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала