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Можин назвал весенние встречи МВФ и Всемирного банка отвратительными
Можин назвал весенние встречи МВФ и Всемирного банка отвратительными - 02.05.2024, ПРАЙМ
Можин назвал весенние встречи МВФ и Всемирного банка отвратительными
Таких отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в 2024 году ранее еще никогда не было. Об этом... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T08:20+0300
2024-05-02T08:20+0300
2024-05-02T08:20+0300
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Таких отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в 2024 году ранее еще никогда не было. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то я бы сказал, что настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда", — сказал он, оценивая состоявшиеся в апреле весенние министерские встречи в Вашингтоне. По его словам, делегации от РФ не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК), объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от России. В результате делегация была лишена возможности вообще что-то сказать, подчеркнул Можин. "Например, если бы прозвучали нападки на Россию в выступлениях других участников, мы не смогли бы на них ответить. Но их, к счастью, не прозвучало", — сказал Можин и добавил, что министр финансов РФ Антон Силуанов "очень хорошо выступал по видеообращению".
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мвф, всемирный банк, заседание
Экономика, МВФ, Всемирный банк, заседание
Можин назвал весенние встречи МВФ и Всемирного банка отвратительными
Можин: еще не было таких отвратительных весенних встреч МВФ и Всемирного банка
ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Таких отвратительных весенних министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, как в 2024 году ранее еще никогда не было. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то я бы сказал, что настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда", — сказал он, оценивая состоявшиеся в апреле весенние министерские встречи в Вашингтоне.
По его словам, делегации от РФ не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК), объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от России.
В результате делегация была лишена возможности вообще что-то сказать, подчеркнул Можин.
"Например, если бы прозвучали нападки на Россию в выступлениях других участников, мы не смогли бы на них ответить. Но их, к счастью, не прозвучало", — сказал Можин и добавил, что министр финансов РФ Антон Силуанов "очень хорошо выступал по видеообращению".
МВФ занимается финансированием терроризма, заявил Можин