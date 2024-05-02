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В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО - 02.05.2024, ПРАЙМ
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В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО
В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО
1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Читатели британского издания Daily Mail, обсуждая... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:06+0300
2024-05-02T11:06+0300
вооружения
нато
москва
выставка
великобритания
всу
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. 1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Читатели британского издания Daily Mail, обсуждая событые, указали на удивительную деталь."Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали", - отметил один из читателей.Комментаторы подчеркнули, что все выделенные Киеву деньги были потрачены впустую, саркастично призвав на править ВСУ современное оружие, чтобы российские войска захватили и его."Вот деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы. Молодец Брэндон (Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена - Прим.ред)", - заключил еще один читатель.
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нато, москва, выставка, великобритания, всу
Вооружения, НАТО, МОСКВА, выставка, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВСУ
11:06 02.05.2024
 
В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

Читатели Daily Mail указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. 1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Читатели британского издания Daily Mail, обсуждая событые, указали на удивительную деталь.
"Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали", - отметил один из читателей.
Комментаторы подчеркнули, что все выделенные Киеву деньги были потрачены впустую, саркастично призвав на править ВСУ современное оружие, чтобы российские войска захватили и его.
"Вот деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы. Молодец Брэндон (Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена - Прим.ред)", - заключил еще один читатель.
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ВооруженияНАТОМОСКВАвыставкаВЕЛИКОБРИТАНИЯВСУ
 
 
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