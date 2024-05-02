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В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО - 02.05.2024, ПРАЙМ

В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Читатели британского издания Daily Mail, обсуждая... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T11:06+0300

2024-05-02T11:06+0300

2024-05-02T11:06+0300

вооружения

нато

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великобритания

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. 1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники. Читатели британского издания Daily Mail, обсуждая событые, указали на удивительную деталь."Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали", - отметил один из читателей.Комментаторы подчеркнули, что все выделенные Киеву деньги были потрачены впустую, саркастично призвав на править ВСУ современное оружие, чтобы российские войска захватили и его."Вот деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы. Молодец Брэндон (Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена - Прим.ред)", - заключил еще один читатель.

https://1prime.ru/20240429/ukraina-847810047.html

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нато, москва, выставка, великобритания, всу