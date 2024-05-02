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ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года - 02.05.2024, ПРАЙМ
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ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года - 02.05.2024, ПРАЙМ
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - до роста на 3,1% с 2,9%, ожидавшихся в феврале, | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:10+0300
2024-05-02T10:28+0300
экономика
мир
ввп
оэср
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - до роста на 3,1% с 2,9%, ожидавшихся в феврале, следует из нового экономического доклада организации.В 2025 году ожидается рост мирового ВВП на 3,2% против февральской оценки роста на 3%. В 2023 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,1%.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2024 года до 2,6% с ожидавшихся в феврале 2,1%, а Китая - до 4,9% с 4,7%, говорится в майском экономическом докладе организации.В 2025 году организация ждет роста ВВП США в 1,8% против 1,7%, как ожидалось в феврале. По итогам 2023 года рост американской экономики оценивается в 2,5%, сообщается в прогнозе.Рост ВВП Китая в 2025 году ожидается в 4,5% против февральских ожиданий роста в 4,2%. В 2023 году рост экономики КНР, по оценке ОЭСР, составил 5,2%.
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мир, ввп, оэср
Экономика, МИР, ВВП, ОЭСР
10:10 02.05.2024 (обновлено: 10:28 02.05.2024)
 
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года

ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП до 3,1 процента по итогам 2024 года

© fotolia.com / Johanna GoodyearМировая экономика
Мировая экономика - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© fotolia.com / Johanna Goodyear
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - до роста на 3,1% с 2,9%, ожидавшихся в феврале, следует из нового экономического доклада организации.
В 2025 году ожидается рост мирового ВВП на 3,2% против февральской оценки роста на 3%. В 2023 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,1%.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2024 года до 2,6% с ожидавшихся в феврале 2,1%, а Китая - до 4,9% с 4,7%, говорится в майском экономическом докладе организации.
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В 2025 году организация ждет роста ВВП США в 1,8% против 1,7%, как ожидалось в феврале. По итогам 2023 года рост американской экономики оценивается в 2,5%, сообщается в прогнозе.
Рост ВВП Китая в 2025 году ожидается в 4,5% против февральских ожиданий роста в 4,2%. В 2023 году рост экономики КНР, по оценке ОЭСР, составил 5,2%.
 
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